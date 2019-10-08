За ринок землі команді Сольського буде забезпечено місце в історії, – Белах

Президент Центру аграрної логістики та інфраструктури Владислав Белах заявив, що введення ринку землі може увійти в історію як найбільш масштабна і найпрогресивніша реформа команди Зеленського.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Схема відкриття ринку, яку пропонував минулий уряд (покупцями можуть бути лише фізичні особи - громадяни України, не більше 200 га в кожні руки) була не реформою, а напівреформою. І закінчилася б вона так само, як і приватизація 90-х років. Землю скуповували б "рішали"-спекулянти за безцінь на підставних осіб. Потім її передавали б у довгострокову оренду (по суті - продавали) кінцевому власнику - як українському, так й іноземному. Основними бенефіціарами такої напівреформи виявилися б чиновники і спекулянти. На відміну від всіх цих полу- і недореформ, проект, що розроблений Кабміном і командою Сольского (голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський), прозорий і дистанційований від чиновників, отже, позбавлений корупційних ризиків", - зазначив експерт.

За його словами, досвід сусідніх з Україною країн (Польщі, Угорщини, Румунії) підтверджує: там, де на земельний ринок допущені іноземні інвестиції, вартість гектара набагато вище, ніж у сусідів. Селянам-пайовикам та їх спадкоємцям вигідна саме ліберальна реформа, коли з певними обмеженнями на ринок можуть виходити як юрособи, так і опосередковано нерезиденти. Прибуток отримають і ті, хто здає свій пай в оренду, так як орендні ставки в разі зростання ціни гектара теж піднімуться.

"Входження іноземців, що загрожує голодомором - найбільш безглузда страшилка, яку лише могли придумати популісти. Чи варто говорити, що держава за допомогою податкових та адміністративних важелів володіє повним контролем за обсягами аграрного експорту. Скасуйте повернення ПДВ, введіть експортне мито на той чи інший вид агропродукції - та вивозити його з країни відразу стане невигідно, ціни на внутрішньому ринку обрушаться. З мораторієм на продаж землі ми прийшли до того, що базові для населення продукти - картопля і цибуля - імпортуються, ціни на молочні продукти у нас вже вище, ніж в Польщі, а тим часом експорт зернових б'є всі нові рекорди", - підкреслив Белах.

На думку експерта, масового скуповування землі іноземцями не буде.

"Припустимо, хтось відкрив в Україні компанію, завів гроші, купив в рамках одного села пару десятків паїв, територіально розкиданих. А що далі робити з цими клаптиками? Інвесторам набагато простіше вливати кошти в створені агрохолдинги із зрозумілою структурою і земельним банком, втім, вони давно це роблять. В Україні працюють досить великі агрохолдинги з іноземними власниками - інвестори розуміють всі ризики, всі плюси і мінуси роботи в Україні, так що ніякого ажіотажу відкриття ринку землі не викличе", - переконаний Белах.

Владислав Белах впевнений, що найважливіше для ініціаторів реформи - не зупинитися на півдорозі.

"Команді Сольского, як всяким справжнім реформаторам, належить витримати колосальний тиск, в тому числі через потоки бруду в ЗМІ. Але якщо вони не зупиняться на півдорозі, продовжать роботу та доведуть до кінця земельну реформу - місце в історії України їм забезпечено", - резюмував експерт.