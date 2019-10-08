Директору НАБУ не вдасться відволікти увагу від власної кримінальної справи, - Золотарьов

Національне антикорупційне бюро неефективно, загрузло в піарі, не користується довірою населення і повинно бути перезапущене. Про це заявив політолог, керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, коментуючи інформацію про те, що директор НАБУ Артем Ситник спробує відволікти увагу суспільства від власної корупційної справи, ініціювавши арешт суддів Окружного адмінсуду Києва, передає Капітал.

На думку експерта, Артему Ситнику не вдасться прикритися справою суддів ОАСК і переключити таким чином увагу від своєї персони.

"Так, судді у нас це за визначенням малопопулярні персонажі... Але тут питання в тому, що коли головний антикорупціонер відпочиває за рахунок потенційних клієнтів, це чистої води корупція. Тому, навіть якщо Ситнику вдасться виплутатися з цієї історії, в будь-якому випадку осад залишиться, і не на користь Ситника", - заявив політолог.

Він визнав, що в суспільстві в цілому дуже сильно впав рівень довіри до НАБУ.

"Всі прекрасно бачать, що люди займаються піаром при вельми сумнівному рівні професіоналізму. Це мінусує, веде до репутаційних втрат. Ми всі чудово пам'ятаємо досить складну і серйозну процедуру відбору в НАБУ і, природно, від людей, до яких висувалися такі вимоги, очікували, що вони виявляться на висоті свого положення і будуть ефективно працювати. Але цього не сталося", - констатував політолог.

Золотарьов вважає, що Україна в цілому пішла неправильним шляхом, створюючи додаткові інституції у боротьбі з корупцією.

"Логіка створення антикорупційної вертикалі - від НАБУ до Антикорупційного суду була в тому, що всі в Україні загрузли в корупції, включаючи правоохоронну і судову систему, ми створимо незалежну антикорупційну вертикаль і вони зуміють розгребти ці "авгієві стайні". Але цей розрахунок не виправдався", - вважає експерт.

При цьому він підтримує ідею перезавантаження НАБУ і, зокрема, призначення нового директора замість Артема Ситника.

"Власне це назріло і перезріло. Я думаю ті хто стояв за створенням цієї структури, наші зовнішні партнери повинні розуміти, що оскільки репутація та ефективність НАБУ під великим сумнівом, то в нових умовах найбільш раціональним кроком було б все-таки перезапустити її наново", - сказав він.

Нагадаємо, що суд у Рівненській області визнав директора відомства Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час елітного відпочинку і присудив штраф. Згідно з показаннями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів. Суд визнав його винним у порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків. 8 жовтня має розпочатися слухання апеляції у цій справі.