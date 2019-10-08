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08 жовтня 2019, вівторок, 15:41 16
Бізнес 2019-10-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
ДТЕК планує випуск єврооблігацій на $300 млн

ДТЕК планує випуск єврооблігацій на $300 млн

Відновлювана енергетика (ілюстрація). Фото: epravda.com.ua
Відновлювана енергетика (ілюстрація). Фото: epravda.com.ua

Енергетична компанія DTEK Renewables B. V., в якій сконцентровані всі активи відновлюваної енергетики бізнесмена Ріната Ахметова збирається випустити єврооблігації на 300 млн доларів.

Про це повідомило інтернет-видання "Економічна правда".

В ДТЕК прямо не підтвердили й не спростували цю інформацію.

"Компанія розглядає можливість реалізації різних ефективних інструментів інвестування в проекти "зеленої енергетики". Ми будемо розкривати деталі за підсумками фіналізації угод", - заявила прес-служба ДТЕК.

Раніше колишній народний депутат України Сергій Лещенко на своєму Telegram-каналі повідомляв про плани ДТЕК ВДЕ з випуску єврооблігацій на суму 350 млн доларів.

На його думку, таким чином Ахметов хоче перестрахуватися від зниження "зеленого тарифу", залучити кошти на розвиток нових електростанцій і підкріпити іноземними інвесторами захист у справі ціноутворюючої формули "Роттердам+".

Відзначимо, в Україні 65% коштів, що виплачені державою за альтернативну енергію в 2018 році, пішли десяти бізнес-груп, в першу чергу - електростанціям, які перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Раніше ЗМІ повідомляли про головних бенефіціарів "зеленого тарифу" в Україні.

Більше новин про: ДТЕК Рінат Ахметов єврооблігації DTEK Renewables B.V.

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