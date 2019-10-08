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08 жовтня 2019, вівторок, 14:55 16 Документ
Верховна Рада і партії 2019-10-08T15:15:01+03:00
Українські Новини
Аудит НАБУ: профільний комітет Ради має намір включити в план роботи черговий відбір аудитора НАБУ від ВРУ

Аудит НАБУ: профільний комітет Ради має намір включити в план роботи черговий відбір аудитора НАБУ від ВРУ

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики має намір на найближчому засіданні розглянути питання про включення в план роботи комітету на поточну сесію пропозиції про проведення чергового кваліфікаційного відбору представника від Ради члени комісії з оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

У запиті також йдеться, що до парламенту не надходила інформація про результати проведення аудиту комісією з оцінки діяльності НАБУ.

Питання відбору представника Ради аудитором НАБУ комітет розгляне на одному з найближчих засідань.

Повноваження аудитора НАБУ від парламенту правознавця-міжнародника Володимира Василенка закінчилися в червні.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада обрала аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) від парламенту правознавця-міжнародника Володимира Василенка.

Раніше Рада кілька разів не змогла обрати аудитора НАБУ.

В останньому конкурсі брали участь 5 кандидатів: правозахисник, партнер компанії Baker & McKenzie Томас Файєрстоун; член Колегії адвокатів Ізраїлю Вадим Меламед; український правознавець-міжнародник Володимир Василенко; голова асоціації боротьби з організованою злочинністю "Антимафія" Юрій Лихненко; пенсіонер Валерій Небога.

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