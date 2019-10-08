Аудит НАБУ: профільний комітет Ради має намір включити в план роботи черговий відбір аудитора НАБУ від ВРУ

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики має намір на найближчому засіданні розглянути питання про включення в план роботи комітету на поточну сесію пропозиції про проведення чергового кваліфікаційного відбору представника від Ради члени комісії з оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.\r\nУ запиті також йдеться, що до парламенту не надходила інформація про результати проведення аудиту комісією з оцінки діяльності НАБУ.\r\nПитання відбору представника Ради аудитором НАБУ комітет розгляне на одному з найближчих засідань.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПовноваження аудитора НАБУ від парламенту правознавця-міжнародника Володимира Василенка закінчилися в червні.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада обрала аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) від парламенту правознавця-міжнародника Володимира Василенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Рада кілька разів не змогла обрати аудитора НАБУ.\r\nВ останньому конкурсі брали участь 5 кандидатів: правозахисник, партнер компанії Baker & McKenzie Томас Файєрстоун; член Колегії адвокатів Ізраїлю Вадим Меламед; український правознавець-міжнародник Володимир Василенко; голова асоціації боротьби з організованою злочинністю "Антимафія" Юрій Лихненко; пенсіонер Валерій Небога.