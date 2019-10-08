При будівництві "корветів" для ВМС могли "відмити" мільйони держкоштів: ГПУ відкрила справу

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань при будівництві "корветів" для потреб Військово-морських сил України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Так, за підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня 2019 року Головний військовий прокурор почав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання посадовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, при виконанні Державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет", - сказано в ньому.

Попередньо факти зловживання оцінені як такі, що містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України.

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