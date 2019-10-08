Російський "Інтер РАО" включив Україну до переліку країн, в які здійснюються поставки е/е

Російський енергетичний конгломерат "Інтер РАО" включив Україну до переліку країн, в які здійснюються поставки російської електроенергії. Про це свідчить інформація на сайті "Інтер РАО", іфнормує портал rbc.ua.

Раніше в "Інтер РАО" підтвердили початок поставок електроенергії в Україну. "Ми підтверджуємо відновлення поставок, вони ведуться в пілотному режимі і тільки за передоплатою", - прокоментував ситуацію представник російської компанії для російських ЗМІ.

"Інтер РАО" - єдиний російський оператор експорту-імпорту електроенергії, диверсифікований енергетичний холдинг, що керує активами в Росії, в країнах Європи та СНД. Як випливає з оприлюдненої інформації, крім України географія поставок електроенергії з РФ охоплює Фінляндію, Білорусь, Литву, Грузію, Азербайджан, Південну Осетію, Казахстан, Китай і Монголію.

Україна 1 жовтня 2019 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у оператора системи передачі НЕК "Укренерго". За даними агентства, 1 жовтня імпорт електроенергії з РФ рівним графіком потужністю 100 МВт здійснювало ТОВ "Юнайтед Енерджі". У 2019 році "Юнайтед Енерджі" уклало кілька контрактів на поставку газу АТ "Дніпроазот" (входить у групу "Приват" Ігоря Коломойського).

Як повідомлялося, Верховна рада 18 вересня ухвалила поправку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного співтовариства.

Герус пояснив необхідність імпорту електроенергії з Білорусі та Російської Федерації поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни.

Заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов оголосив, що Росія готова почати поставки електроенергії в Україну з боку окупованого Криму.

На думку експерта Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Ігоря Юшкова, це де-факто означатиме визнання Криму російським.

"Якщо Київ купить хоч один кіловат-годину виробленої в Криму енергії, це буде рівнозначно визнанню півострова російським. Для подібних угод укладаються торгові контракти, в яких прописана українська компанія-покупець і продавець, юридичною адресою якого буде значитися "Крим, Російська Федерація", - підкреслив російський експерт.

Головою Ради директорів ПАТ "Інтер РАО" є Ігор Сечін, який очолював правління ВАТ НК "Роснефть". У 2002-2008 рр. Сечін був заступником голови уряду РФ; в 2004-2008 роках - заступником керівника адміністрації президента Російської Федерації-помічником президента Російської Федерації.

У зв'язку з анексією Криму і агресією РФ на Донбасі Сєчін включений в санкційний список США, Канади та України.