Спецумови за ціною на газ для Луганської ТЕС допоможуть зберегти стабільне електропостачання в області, - Омельченко

Спецумови за ціною на газ для Луганської ТЕС допоможуть зберегти стабільне електропостачання в області, - Омел

Держава зобов'язана надати спеціальні зобов'язання за ціною на газ для Луганської ТЕС, щоб зберегти стабільне електропостачання Луганського регіону. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Я думаю, що спеціальні зобов'язання (за ціною на газ) – це обов'язок держави. Не комерційні об'єкти повинні дбати про це, а держоргани розробити механізм, який би дозволив забезпечувати енергією стратегічно важливий для України, регіон у прифронтовій зоні", - зазначив Володимир Омельченко.

На його думку, повинен бути механізм ПСО для Луганської ТЕС через дотації НАК "Нафтогаз України", щоб НАК змогла постачати газ за такою ціною, яка б дозволила Луганської ТЕС виробляти електроенергію в межах граничного рівня ціни на електроенергію.

"Ціна електроенергії на газу не вписується в граничні межі, встановлені законодавством, вона не може конкурувати з електроенергією на вугіллі, а вугілля неможливо туди завозити – постачання заблоковані. Так що єдиний вихід – спец-ціна газу, яка дозволить ТЕС працювати рентабельно", - вважає Володимир Омельченко.

Він також підкреслив, що ціна газу для Луганської ТЕС повинна бути нижче, ніж на ринку, і держава має запровадити відповідний механізм. Крім того, за його словами, необхідно прискорити будівництво Кремінський підстанції, вузла, який би зв'язав Луганську область з об'єднаною енергосистемою України.

"Бізнес не може нести збитки. Ні Нафтогаз, ні Луганська ТЕС. Це відповідальність держави – знайти механізми, що дозволять забезпечити стабільне енергозабезпечення регіону", - зазначив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель зазначив, що у разі неможливості розблокування поставок вугілля на станцію, уряд буде обговорювати питання ціни на паливо. Раніше, в Луганській обласній державній адміністрації заявили, що Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС для стабілізації ситуації в регіоні з енергопостачанням.