Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України направила офіційний лист Президенту України, голові Верховної Ради України, а також прем'єр-міністру України, в якому пропонує ветувати законопроект про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів (№1049).

Критику Ради підприємців викликав не сам законопроект, а поправка №8, яка була внесена депутатами-членами профільного Комітету з фінансів, податкової та митної політики напередодні фінального голосування за законопроект в сесійній залі.

Хоча законопроект стосується введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, з подачі ряду народних депутатів була внесена поправка, яка тематично абсолютно не стосується теми законопроекту, але вносить серйозні зміни в порядок ціноутворення на тютюновому ринку.

- Ця поправка була внесена наспіх, з порушенням вимог ч.1 ст. 116 Регламенту і вона ніяк не пов'язана зі змістом законопроекту і метою його прийняття - заявив в листі глава Ради підприємців Леонід Козаченко.

Крім того, в Раді підприємців нагадують, що чинними законами України (в т.ч. ст. 44 і 190 Господарського кодексу, ст. 11 і 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення") забороняється вводити необґрунтовані заборони і обмеження в ціноутворенні.

- Також прийнята поправка не узгоджується з вимогами Світової організації торгівлі і міжнародними принципами ціноутворення і регулювання ринку тютюнових виробів - нагадує Леонід Козаченко.

За прогнозами Ради підприємців, згадана поправка №8 призведе до необґрунтованого підвищення цін на сигарети на 18% (тобто в середньому на 7 гривень за пачку) вже в найближчі тижні. Це не тільки збільшить витрати населення, але також розширить тіньову торгівлю тютюновими виробами.

Нагадаємо, раніше дану поправку розкритикували в Федерації роботодавців України, а також в Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн".

7 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко вніс проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття даного законопроекту в другому читанні і в цілому.