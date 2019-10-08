Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали"

Шахраї вкрали державне підприємство "Закарпатполіметали". Така заява міститься в листі державного секретаря Мінекономрозвитку Олексія Перевезенцева до Служби безпеки України, інформує портал delo.ua.

Державна компанія "Українські поліметали" втратила 85% акцій в дочірньому підприємстві "Закарпатполіметали" через незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса Олександра Селехмана, - зазначає держсекретар Мінекономрозвитку. Він закликав Службу безпеки України втрутитися і забезпечити "збереження незаконно відчуженого належного державі майна".

У своєму листі чиновник Мінекономрозвитку вказує на зв'язок офшорної компанії Cengart Financial INC, як певного кредитора, і новоствореної компанії Gofer Mining PLC, яка незаконно отримала понад 90 відсотків держпідприємства "Закарпатполіметали".

Раніше ЗМІ публікували розслідування, що стосується власників Cengart Financial INC і Gofer Mining PLC. Це російський громадянин і агент спецслужб Сергій Гаврилов, який після видворення з Польщі ще в дев'яностих переїхав до Греції і змінив прізвище на Колпіді. Його компаньйон - українець Олександр Маштепа, який в інтересах Януковича захоплював столичний універмаг "Україна".

Ще один компаньйон - фігурант бази "Миротворець" і пособник сепаратистів Донбасу Дмитро Зайцев. Ці люди в квітні 2019 року створили Gofer Mining PLC і називають цю компанію представником британської королівської сім'ї і відомого банку Barclays, хоча самі британці спростовують це. Голова Британо-Української торгової палати Бет Томс назвав це шахрайством.

Маштепа, Зайцев і Копіді за допомогою судів, шахрайства та криміналу намагаються захопити Мужіївське поліметалеве родовище в Закарпатті, де американська компанія Avellana Gold побудувала сучасну збагачувальну фабрику і планує інвестувати $150 млн., - заявив недавно її гендиректор Браян Севедж. Американські інвестори обурені тим, що засновники Cengart Financial INC і Gofer Mining PLC досі продовжують займатися рейдерством і закликають правоохоронні органи прискорити розслідування вищевказаних фактів.