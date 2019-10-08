підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

  • Новини
  • Економіка
  • Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали"
08 жовтня 2019, вівторок, 11:09 365
Економіка 2019-10-08T11:30:01+03:00
Українські Новини
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали"

Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали"

Шахраї вкрали державне підприємство "Закарпатполіметали". Така заява міститься в листі державного секретаря Мінекономрозвитку Олексія Перевезенцева до Служби безпеки України, інформує портал delo.ua.

Державна компанія "Українські поліметали" втратила 85% акцій в дочірньому підприємстві "Закарпатполіметали" через незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса Олександра Селехмана, - зазначає держсекретар Мінекономрозвитку. Він закликав Службу безпеки України втрутитися і забезпечити "збереження незаконно відчуженого належного державі майна".

У своєму листі чиновник Мінекономрозвитку вказує на зв'язок офшорної компанії Cengart Financial INC, як певного кредитора, і новоствореної компанії Gofer Mining PLC, яка незаконно отримала понад 90 відсотків держпідприємства "Закарпатполіметали".

Раніше ЗМІ публікували розслідування, що стосується власників Cengart Financial INC і Gofer Mining PLC. Це російський громадянин і агент спецслужб Сергій Гаврилов, який після видворення з Польщі ще в дев'яностих переїхав до Греції і змінив прізвище на Колпіді. Його компаньйон - українець Олександр Маштепа, який в інтересах Януковича захоплював столичний універмаг "Україна".

Ще один компаньйон - фігурант бази "Миротворець" і пособник сепаратистів Донбасу Дмитро Зайцев. Ці люди в квітні 2019 року створили Gofer Mining PLC і називають цю компанію представником британської королівської сім'ї і відомого банку Barclays, хоча самі британці спростовують це. Голова Британо-Української торгової палати Бет Томс назвав це шахрайством.

Маштепа, Зайцев і Копіді за допомогою судів, шахрайства та криміналу намагаються захопити Мужіївське поліметалеве родовище в Закарпатті, де американська компанія Avellana Gold побудувала сучасну збагачувальну фабрику і планує інвестувати $150 млн., - заявив недавно її гендиректор Браян Севедж. Американські інвестори обурені тим, що засновники Cengart Financial INC і Gofer Mining PLC досі продовжують займатися рейдерством і закликають правоохоронні органи прискорити розслідування вищевказаних фактів.

Більше новин про: Служба безпеки України Мінекономрозвитку Закарпатполіметали Перевезенцев Олексій

Архів
Новини
Менше 2% українців вважають, що акції протесту не потрібні 11:39
НАБУ просить суд заарештувати майно екс-депутата Микитася 11:26
Москва оголосила розшук бізнесмена Фукса, який володіє боргами київського метрополітену 11:11
Платформа Бойка вимагає скасувати закриття російськомовних шкіл, яке влада анонсувала на наступний вересень 11:10
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ 12:23
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на "Укрзалізницю" 13:00 Документ
більше новин
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Суд заарештував Пашинського 19:15
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА 17:55
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції 10:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok