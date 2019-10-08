Фейсбук заповнився подяками Портнову за арешт Пашинського

Чимало користувачів соціальної мережі Facebook пов'язують арешт екс-нардепа Сергія Пашинського у справі про поранення Сергія Хімікуса під час їхнього конфлікту, з активною позицією у цій справі юриста і громадського діяча Андрія Портнова.

У всякому разі, багато стрічок соцмережі після оголошення рішення Печерського райсуду Києва про безальтернативне взяття під варту Сергія Пашинського, пов'язують те, що відбулося, саме з активною позицією Портнова.

Зокрема екс-народний депутат Олександр Онищенко, звертаючись до юриста, написав: "Андрій Портнов, дякую Вам за все!".

Відомий підприємець Олександр Меламуд у своєму пості був традиційно оригінальний: "Спасибі, Андрій Портнов. Перший пішов! А нєфіг по перехожих стріляти. Може скоро про Серьожу можна буде сказати:" Роки довгії на кіче, тіло париться дівоче!".

Тим часом користувач соцмережі Vlad Shcolnik розмістив наступний фотоколаж:

У свою чергу користувач Facebook Олексій Спірін написав такий пост, підкріпивши його відповідної картинкою: "Ніколи б не повісив на своєму профілі порошенківські мотиви, але це особливий випадок. Дякую, Андріє Володимировичу! Сьогодні це актуально і в тему".