У Києві пройдуть масштабні відключення води через ремонт

У Києві з 8 по 16 жовтня будинки в різних районах столиці тимчасово відключать від водопостачання. Це пов'язано з тим,що для надійної роботи систем водопостачання комунальне підприємство "Київводоканал" регулярно проводить ремонтні роботи.

Як сказано в повідомленні підприємства, зокрема, на цьому тижні без води залишаться мешканці будинків за наступними адресами:

8 жовтня з 9.00 до 24.00 — проспект Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114а, 118к1, 118к2;

8 жовтня з 9.00 до 17.00 — вулиця Українська, 5,

9 жовтня з 9.00 до 21.00 — вулиця Гришка, 3а;

9 жовтня з 21.00 до 8.00 і 10 жовтня — проспект Тичини, 2; Дніпровська набережна, 2;

9 жовтня з 18.00 до 8.00 10 жовтня — вулиця Павлівська, 15, 17, 18; вулиця Дмитрівська, 62;

9 жовтня з 20.00 до 7.00 10 жовтня — вулиця Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; вулиця Павлівська, 4 — 8; вулиця Січових Стрільців, 49, 49а, 53, 57, 59а, 59/65; вулиця Винниченка, 20;

10 жовтня з 8.30 до 23.00 — вулиця Єреванська, 31/1; вулиця Козицького, 9/23;

10 жовтня з 9.00 до 20.00 — вулиця Березняківська, 17а, 22, 24, 26;

16 жовтня з 6.00 до 21.00 — вулиця Гришка, 5.

Нагадаємо, в жовтні починається опалювальний сезон, а значить суми в рахунках за компослуги збільшаться в рази.

Тим часом, уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.