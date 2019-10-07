У Китаї фермер виростив свиню розміром з ведмедя

У Китаї, в провінції Гуансі, фермер виростив свиню вагою 500 кг або 1102 фунта. Про це передає Bloomberg.

Наголошується, що тварина порівнюють з білим ведмедем. Після забою її можна продати за 1,4 тис. доларів. Вирощуючи таких свиней, фермери і виробники м'яса хочуть вирішити проблему нестачі свинини. Повідомляється, що дефіцит свинини виник через африканську чуму свиней, через яку стада свиней стали вдвічі менше.

Власник ферми заявляє, що особливість його стада в тому, що його тварини досягають від 175 кг до 200 кг, при звичному вазі свиней в Китаї до 125 кг, що збільшує прибуток на 30%. За словами фермера Чжао Хайлинь їх основна мета почати вирощувати як можна більше таких свиней, і підняти цей ринок в Китаї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Китаї, в місті Хунань фермер тренував свиней фізичними вправами і розробила для них спеціальну спортивну програму.

Крім того, повідомлялося, що вперше в світі вчені виростили ембріон химери, що складається з клітин людини і свині.