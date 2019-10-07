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07 жовтня 2019, понеділок, 19:46 11
Судова влада 2019-10-07T21:45:01+03:00
Українські Новини
Організатора вибуху в пабі Харкова засудили до 11 років в'язниці

Організатора вибуху в пабі Харкова засудили до 11 років в'язниці

Київський райсуд Харкова 7 жовтня засудив організатора вибуху у рок-пабі "Стіна" в Харкові Марину Ковтун до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це сказано у вироку суду, який оголосив у засіданні суддя Віктор Попрас, передають Українські Новини.

Суд визнав Ковтун винною за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) і по 1 ч. ст. 263 (незаконне придбання та зберігання зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу.

Суд також задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 0,5 млн гривень.

Прокуратура вимагала для Ковтун 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ковтун заявила, що всі докази проти неї сфальсифіковані співробітниками Служби безпеки України та просила суд винести щодо нього виправдувальний вирок.

Ковтун 9 листопада 2014 року принесла в центр Харкова міну СПМ з детонатором уповільненої дії, активувала її і передала Дмитру Loginovu.

Той пішов в рок-паб "Стіна", випив там каву, залишив міну в сумці біля барної стійки і пішов.

В 21:45 стався вибух.

У Харкові вибух невідомого вибухового пристрою поранив чоловіка.

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