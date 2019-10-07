Організатора вибуху в пабі Харкова засудили до 11 років в'язниці

Київський райсуд Харкова 7 жовтня засудив організатора вибуху у рок-пабі "Стіна" в Харкові Марину Ковтун до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.\r\nПро це сказано у вироку суду, який оголосив у засіданні суддя Віктор Попрас, передають Українські Новини.\r\nСуд визнав Ковтун винною за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) і по 1 ч. ст. 263 (незаконне придбання та зберігання зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу.\r\nСуд також задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 0,5 млн гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрокуратура вимагала для Ковтун 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.\r\nКовтун заявила, що всі докази проти неї сфальсифіковані співробітниками Служби безпеки України та просила суд винести щодо нього виправдувальний вирок.\r\nКовтун 9 листопада 2014 року принесла в центр Харкова міну СПМ з детонатором уповільненої дії, активувала її і передала Дмитру Loginovu.\r\nТой пішов в рок-паб "Стіна", випив там каву, залишив міну в сумці біля барної стійки і пішов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 21:45 стався вибух.\r\nУ Харкові вибух невідомого вибухового пристрою поранив чоловіка.