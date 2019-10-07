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07 жовтня 2019, понеділок, 17:59 3
Економіка 2019-10-07T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" закликає поширивших недостовірну інформацію ЗМІ про участь компанії у кримінальному провадженні в Мол

"Фармак" закликає поширивших недостовірну інформацію ЗМІ про участь компанії у кримінальному провадженні в Молдові спростувати її

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) закликає засоби масової інформації, які поширили недостовірну інформацію про участь компанії у кримінальному провадженні в Молдові, спростувати її.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, нещодавно ряд недобросовісних українських ЗМІ поширювали недостовірну інформацію про те, що компанія "Фармак" стала фігурантом у кримінальному провадженні на території Республіки Молдова.

У свою чергу Національний антикорупційний центр Республіки Молдова спростував ці дані.

«Стосовно виробника ПАТ "Фармак" не було відкрито кримінального провадження у зв'язку з публічними торгами №180358 від 30 листопада 2018 року щодо придбання аналогів інсуліну з метою реалізації Національної програми профілактики та лікування цукрового діабету на 2019 в Республіці Молдова», - йдеться в офіційному повідомленні Національного антикорупційного центру Республіки Молдова.

"Фармак" звертається до всіх ЗМІ, які поширювали недостовірну інформацію про участь компанії у кримінальному провадженні в Молдові, спростувати дану інформацію, як недостовірну і таку, що завдає шкоди діловій репутації компанії, а також запрошує завжди звертатися до компанії за офіційними коментарями для перевірки будь-якої інформації перед її поширенням.

 Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.
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