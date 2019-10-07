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07 жовтня 2019, понеділок, 16:42 148 Прес-реліз
Бізнес 2019-10-07T16:50:31+03:00
Українські Новини
Мережа "БРСМ-Нафта" виступила спецпартнером міжнародного соцпроекту "Місто професій"

Мережа "БРСМ-Нафта" виступила спецпартнером міжнародного соцпроекту "Місто професій"

"БРСМ-Нафта" у "Місті професій". Фото: brsm-nafta.com

Допомога в розвитку та освіті дітей - одна з найважливіших складових програми соціальної відповідальності компанії "БРСМ-Нафта". Відтепер компанія допомагає малюкам розібратися, що ж таке «професія», якою вона буває. І в майбутньому, більш свідомою підходити до вибору своєї справи.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Підтримка духовного розвитку, як і активного, здорового способу життя, опіка над спеціальними установами для дітей з особливими потребами та вихованцями дитячих будинків - ці та інші соціальні проекти, ініціюють в компанії власники "БРСМ-Нафта" Андрій Біба та Світлана Біба. 10 років тому ці проекти почали додаватися в корпоративну програму і тепер є традиційними для компанії і її співробітників.

З вересня 2019 року "БРСМ-Нафта" стала ще й партнером великого національного проекту, який дає малюкам можливість познайомитися з різними професіями, розкрити свій потенціал і вибрати справу до душі. На жаль, за статистикою, сьогодні більше половини випускників вузів не працюють за фахом. Причина цього полягає у відсутності своєчасної профорієнтації, нестачі інформації і шаблонному ставленні до вибору професії. Тому нова ініціатива покликана виправити ситуацію.

5 жовтня, на території парку Шевченка, в Києві, в рамках національного проекту "Місто професій" "БРСМ-Нафта" представила дитячий автозаправний комплекс, де дітвора могла спробувати себе в ролі операторів станції, помічників операторів, пістолетників, автовласників і т. д.

Тут діти каталися на машинках, вчилися самостійно їх заправляти, допомагали робити каву і вивчали способи приготування різних видів хот-догів, вчилися працювати на касі і розраховувати клієнтів за покупки. Адже сучасний автозаправний комплекс "БРСМ-Нафта" - це не лише пальне, але й великий магазин, а також місце для відпочинку, де водії можуть випити кави, смачно пообідати, купити найрізноманітніші товари. Ця ідея повністю втілена і в дитячій мініатюрі АЗК в "Місті професій". Діти отримують майстер-клас, в ігровій формі осягають ази професії і набувають перший дорослий досвід, який в майбутньому допоможе їм правильно зорієнтуватися у виборі спеціальності.

Крім того, проект "Місто професій" в Києві дозволив компанії інтегрувати в навчальний ігровий процес на свіжому повітрі ще й діток з підопічного Уманського міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як зазначив власник мережі "БРСМ-Нафта" Андрій Біба: "Абсолютно для всіх дітей, особливо тих, які опинилися без батьківської підтримки - важливо показати, що в реальному світі різні блага заробляють своєю професією. Щоб здобути самостійність, облаштувати своє життя і реалізуватися, необхідно навчатися і розвивати спеціальні навички і таланти. І головне, - любити ту справу, яку ти обрав в житті як свою професію".

Імпровізоване "Місто професій" розгортається в паркових зонах, його відвідують тисячі маленьких гостей. У Києві - проект закінчив свою подорож по різних містах України. Наступний сезон відкривається навесні 2020 року, де маленьких фахівців чекатимуть нові цікаві локації, що відтворюють світ бізнесу і сучасних професій.

Довідка

Національна мережа "БРСМ-Нафта" - це 159 сучасних автозаправних комплексів по всій території України. Власниками мережі є український підприємець Андрій Біба та його дружина Світлана Біба.

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