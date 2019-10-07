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07 жовтня 2019, понеділок, 14:02 428
Бізнес 2019-10-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення

Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення

Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва (ІКПОБ) заявив про рейдерське захоплення та призупинив усі поточні проекти, заявляється на офіційній інтернет-сторінці компанії.

"Вимушені повідомити, що ТОВ "Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва» зазнав рейдерської атаки з використанням значного адміністративного ресурсу. Власники 50% частки в статутному капіталі в особі Козюка А.О. та Фоменко О.І. не мають доступу до офісу Компанії, майну, банківських рахунків, бухгалтерської та технічної документації, а також об'єктів інтелектуальної власності", - заявляється на сайті компанії.

Рейдерські дії були вчинені за допомогою так званих "чорних реєстраторів", зокрема скандально-відомої Катерини Гармаш, про яку писали ЗМІ. У такий спосіб ухвала суду щодо реєстрації зміни керівного складу ІКПОБ була тимчасово видалена з реєстру – без жодних законних підстав.

За фактом втручання в реєстри власності правоохоронними органами порушено кримінальне провадження, ведуться досудові розслідування.

Напередодні компанія повідомила, що звернулася до комісії Мін’юсту з вимогою розслідування дій "чорного реєстратора", якими були легітимізовані рейдерські дії недобросовісних партнерів. Без жодних формальних підстав Мін’юст відмовився розглядати цю заяву, заявляється через "Інтерфакс-Україна".

У ситуації, що склалася, компанія не може гарантувати своєчасного та якісного виконання своїх зобов'язань, а також забезпечити виплату заробітної плати персоналу, у зв'язку з чим призупиняє свою господарсько-економічну діяльність до моменту врегулювання конфлікту.

"Ми поінформували про факт рейдерства Офіс бізнес-омбудсмена та антикорупційні громадські організації, оскільки вважаємо даний конфлікт не лише обмеженням майнових прав власників компанії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ТОВ "Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва" було створено у 2015 році чотирма засновниками: Андрій Козюк, Андрій Фаль, Іван Войтович та Олександр Фоменко володіли рівними частками в статутному капіталі.

У 2017-2018 роках компанія отримала вагому частку підрядів на розробку проектувальної документації для таких стратегічно важливих інфраструктурних проектів як Шулявський шляхопровід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Окружна дорога Львова та ін.

За даними асоціації "Мости України", на кінець 2018 року в портфелі компанії було понад 100 контрактів загальною кошторисною вартістю понад 200 млн грн. Виручка за підсумками року становила 30,2 млн грн. Компанія має представництва в Польщі, Болгарії та США.

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