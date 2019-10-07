Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення

Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва (ІКПОБ) заявив про рейдерське захоплення та призупинив усі поточні проекти, заявляється на офіційній інтернет-сторінці компанії.

"Вимушені повідомити, що ТОВ "Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва» зазнав рейдерської атаки з використанням значного адміністративного ресурсу. Власники 50% частки в статутному капіталі в особі Козюка А.О. та Фоменко О.І. не мають доступу до офісу Компанії, майну, банківських рахунків, бухгалтерської та технічної документації, а також об'єктів інтелектуальної власності", - заявляється на сайті компанії.

Рейдерські дії були вчинені за допомогою так званих "чорних реєстраторів", зокрема скандально-відомої Катерини Гармаш, про яку писали ЗМІ. У такий спосіб ухвала суду щодо реєстрації зміни керівного складу ІКПОБ була тимчасово видалена з реєстру – без жодних законних підстав.

За фактом втручання в реєстри власності правоохоронними органами порушено кримінальне провадження, ведуться досудові розслідування.

Напередодні компанія повідомила, що звернулася до комісії Мін’юсту з вимогою розслідування дій "чорного реєстратора", якими були легітимізовані рейдерські дії недобросовісних партнерів. Без жодних формальних підстав Мін’юст відмовився розглядати цю заяву, заявляється через "Інтерфакс-Україна".

У ситуації, що склалася, компанія не може гарантувати своєчасного та якісного виконання своїх зобов'язань, а також забезпечити виплату заробітної плати персоналу, у зв'язку з чим призупиняє свою господарсько-економічну діяльність до моменту врегулювання конфлікту.

"Ми поінформували про факт рейдерства Офіс бізнес-омбудсмена та антикорупційні громадські організації, оскільки вважаємо даний конфлікт не лише обмеженням майнових прав власників компанії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ТОВ "Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва" було створено у 2015 році чотирма засновниками: Андрій Козюк, Андрій Фаль, Іван Войтович та Олександр Фоменко володіли рівними частками в статутному капіталі.

У 2017-2018 роках компанія отримала вагому частку підрядів на розробку проектувальної документації для таких стратегічно важливих інфраструктурних проектів як Шулявський шляхопровід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Окружна дорога Львова та ін.

За даними асоціації "Мости України", на кінець 2018 року в портфелі компанії було понад 100 контрактів загальною кошторисною вартістю понад 200 млн грн. Виручка за підсумками року становила 30,2 млн грн. Компанія має представництва в Польщі, Болгарії та США.