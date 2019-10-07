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07 жовтня 2019, понеділок, 13:58 146
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Українські Новини
Керівництво Укрдержфонду фермерів підозрюють в організації корупційної схеми

Керівництво Укрдержфонду фермерів підозрюють в організації корупційної схеми

Сільське господарство (ілюстрація). Фото: zn.ua
Сільське господарство (ілюстрація). Фото: zn.ua

Керівництво Українського державного фонду підтримки фермерських господарств разом з керівництвом Асоціації фермерів і приватних землевласників правоохоронці підозрюють в організації корупційної схеми при видачі державної допомоги фермерам.

Про це повідомило інтернет-видання "Гордон".

У Миколаївській області працівники прокуратури та СБУ затримали співробітника Миколаївського відділення Українського держфонду підтримки фермерських господарств за підозрою у вимаганні та отриманні хабара у розмірі 40 тис. гривень, написала 18 вересня прес-служба обласної прокуратури.

Наступного дня управління СБУ в Миколаївській області повідомило про затримання голови обласної асоціації фермерів та землевласників. Оперативники встановили, що він вимагав у місцевого фермера 40 тис. гривень за узгодження питання про виділення бюджетних коштів. Щоб отримати безвідсотковий державний кредит, фермери, як стверджують в СБУ, повинні були виплатити відкат у розмірі 10% від суми фінансової допомоги.

Підозрюваним інкримінують отримання неправомірної вигоди і вимагання (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу). Максимальна санкція статті – позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

В даний час слідство перевіряє причетність до схеми інших областей

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