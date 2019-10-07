Вбив товариша по службі та інсценував суїцид: суд виправдав військового, звинуваченого у тяжкому злочині

Рубіжанський міський суд Луганської області виправдав військовослужбовця, обвинуваченого у вбивстві товариша по службі і інсценуванні його самогубства на даху Луганської теплоелектростанції (Щастя, Луганська область).

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що 25 червня 2017 року обвинувачений солдат 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил Мирослав Андріяш заступив зі своїм товаришем по службі, молодшим сержантом, на чергування на даху ТЕС Щастя.

В ході чергування військові почали вживати спиртні напої (горілку і пиво), близько 2 години ночі між товаришами виникла сварка, а потім бійка.

За даними звинувачення, Андріяш в ході сварки взяв шматок арматури, ударив опонента по потилиці і проломив йому голову.

Для того, щоб приховати злочин, військовий вирішив інсценувати самогубство товариша по службі.

Для цього він вистрілив зі свого автомата Калашникова в підлогу поряд з трупом, поклав зброю у його голови і подзвонив черговому, повідомивши, що став свідком суїциду.

Прибулі на місце події правоохоронці не повірили у версію самогубства і запідозрили Андріяша у вбивстві товариша по службі.

Обвинувачений під час слідчого експерименту заявив, що тільки штовхнув молодшого сержанта і той сам вдарився головою об кран, розташований на даху ТЕС.

Судово-медична експертиза показала, що смерть потерпілого настала через черепно-мозкову травму в результаті удару тупим предметом по потилиці.

Експертиза також спростувала доводи обвинуваченого про характер ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

На суді Андріяш заявив, що не винен і відмовився від дачі показань.

Тим не менше, суд 30 вересня поточного року вирішив виправдати обвинуваченого.

Суд угледів порушення процесуальних норм правоохоронцями при зборі доказів вини підсудного, зокрема, слідчі дії проводилися без участі адвоката.

Крім того, огляд місця злочину проводився без санкції суду.

Враховуючи це, суд визнав неприпустимими всі докази сторони обвинувачення і виправдав обвинуваченого Андріяша, звільнивши його з-під арешту.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року Генеральний штаб Збройних сил заявив, що небойові втрати в ході антитерористичної операції складають 927 військовослужбовців.