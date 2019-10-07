Таксист відмовився везти Порошенка після Штайнмайєр-Майдану

Таксист відмовився везти колишнього президента Петра Порошенка після мітингу на Майдані проти формули Штайнмайера. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці Богдан Гребенюк, повідомляє портал strana.ua.

На відео видно як Порошенко запитує у таксиста і чується слово "ні". Після цього Порошенко заліз на півкорпуса в салон автомобіля, про щось поговорив з таксистом, потім виліз і пішов далі.

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Відзначимо, що Порошенко приїхав на віче проти формули Штайнмайера, яке проходить на столичному Майдані Незалежності.

Раніше повідомлялося, що поліція нарахувала на Віче аж 10 тис осіб.

Ще відзначимо, що раніше глава офісу президента Андрій Богдан опублікував розцінки за участь в Штайнмаєр-майдані.

"Судячи зі скриншотам, організатори віче платять кожному учаснику 100 гривень на годину. Для бажаючих заробити передбачені надбавки за 10 грн за принесені з собою плакати і приведених людей", - написав Богдан.

Після чого учасники мітингу звинуватили його у брехні і зажадали відставки.