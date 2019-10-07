Глава "Мирноградвугілля" Зорін виявився фігурантом кримінальних проваджень, – ЗМІ

Голова комісії з реорганізації державного підприємства (ДП) "Мирноградвугілля" Олександр Зорін виявився фігурантом цілої низки кримінальних проваджень, в тому числі й про розкрадання власності шахт на попередніх місцях роботи.

Про це повідомило інтернет-видання 368.media, посилаючись на матеріали власного розслідування.

Спочатку на місце глави "Мірноградугля" планували призначити колишнього мера Харцизька Валерія Дубового, який підтримав сепаратистів. Після того, як ця інформація була оприлюднена, міністр Ігор Насалик замінив наказ, призначивши Зоріна. "За даними джерел редакції в Міненерго, його призначили за протекцією директора департаменту вугільно-промислового комплексу Олександра Владиченка, який погодився працювати на користь Коломойського", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначило, що раніше Зорін очолював ДП "Волиньвугілля" (з осені 2016 року по початок 2018 року), до цього працював на ДП "Шахта "Курахівська", що входить до складу ДП "Селідоввугілля".

Однак раніше не було відомо про судимість Зоріна. Журналісти опублікували довідку Красноармійського суду Донецької області, видану в липні 1997 року. У документі зазначено, що Олександр Зорін засуджений за ст. 167 Кримінального кодексу України (в старій редакції - недбалість) до 2 років позбавлення волі. "Вирок відстрочили на 1 рік. Звинувачення за фактом розтрати (ст. 86 КК) довести не змогли. У підсумку, Зоріна передали колективу ДКК "Краснолиманська" для перевиховання. У довідці зазначено, що на той час вирок ще не вступив в силу, проте обвинувачений встиг пробути під вартою з лютого по червень 1997 року", - зазначено в матеріалі.

Крім того, редакція 368.media знайшла ряд кримінальних проваджень, пов'язаних з періодом керівництва Зоріна ДП "Волиньвугілля". "У прокуратурі є справа про те, як менеджмент держпідприємства в змові ПрАТ "Берті" з 2016 по 2017 роки розтратили 2 млн гривень на покупку конвеєрної шахтної стрічки. В іншому кримінальному провадженні йдеться про те, що з вересня по грудень 2016 року посадові особи ДП "Волиньвугілля" та шахти "Бужанська" закуповували товари та послуги за завищеними цінами", - вказано в матеріалі.

Крім того, щодо шахти "Бужанська" поліція відкрила справу за ознаками недбалості через розукомплектування та зняття з виробничого процесу установки ДП-1000 "Гуркіт". "Саме гірники шахти "Бужанська" вимагали звільнити Зоріна та навіть заявили на нього в правоохоронні органи. У серпні 2017 року поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 272 ​​КК. Глава місцевої профспілки Богдан Макарчук тоді заявив, що гірників "дістали" нелюдські умови праці та ігнорування вимог безпеки в лаві №444, що може привести до трагедії. Ситуацію при Насалик "спустили на гальмах", - зазначило видання.

"Однак найбільш резонансними є справи про розкрадання обладнанні та сировини на ДП "Шахта №1 Нововолинська", що закривається, і відчуження заставного майна ДП "Волиньвугілля". У січні цього року в.о. директора шахти вручили підозру за ч. 2 ст. 367 КК через зникнення обладнання та сировини на 10,3 млн гривень", - нагадали журналісти.

За даними видання, Зорін орієнтується в роботі на бізнесмена Ігоря Коломойського.

"У серпні ЗМІ розмістили матеріал про те, що ДП "Мирноградвугілля" отримало від енергетиків 50 млн гривень на запуск нової лави на держшахті "Капітальна". Гроші пішли в рахунок майбутніх поставок вугілля. При цьому шахтарі не отримали гроші за раніше продане паливо через ДП "Держвугілляпостач". У "Центренерго" вирішили не розраховуватися за нього", - йдеться в матеріалі.

В інтерв'ю журналістам Зорін заявив, що на підприємстві вирішили обійти технологічний ланцюжок, а саме витратити 2 млн гривень на конвеєр, щоб не подавати вугілля на ЦЗФ "Мирноградська", а вивантажувати його самостійно для продажу. Фабрика ж не виплачує шахтарям гроші якраз через відмову "Центренерго" віддавати борги ДП "Держвугілляпостач".

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Раніше повідомлялося, що заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з питань розвитку вугільної промисловості може стати людина з оточення Сергія Курченка та Юрія Іванющенка Станіслав Ковалевський.