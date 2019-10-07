Український проект вперше номінований на "консалтинговий Оскар"

Київ, 07 жовтня 2019 року. Українське "Агентство стратегічних рішень ShiStrategies" увійшло до числа номінантів головної міжнародної премії в області управлінського консалтингу Constantinus International Awards за реалізацію соціального проекту "Рука допомоги". Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Рука допомоги" – пілотний соціальний проект Міністерства соціальної політики України, який у 2017-2019 роках реалізовувався в трьох областях України за підтримки Світового банку. Через центри зайнятості та управління соціального захисту Полтавської, Львівської, Харківської областей команда проекту впроваджувала нові механізми боротьби з бідністю та безробіттям. Учасниками пілотного проекту стали близько 5 тис. ВПО і безробітних, які отримують державну соціальну допомогу. У реалізації проекту були задіяні близько 1000 керівників і фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування пілотних регіонів.

Організацією, координацією та забезпеченням реалізації проекту, його комунікаційним супроводом, а також навчанням задіяних в реалізації проекту співробітників державних структур займалося "Агентство стратегічних рішень ShiStrategies".

"Команда проекту впроваджувала механізми виявлення здатних та охочих до підприємництва тривалих безробітних, які отримують державну соціальну допомогу. Ми йшли до кожної людини, допомагали їй знайти власну мотивацію та розкрити свій потенціал. Підприємцем може стати не кожен. Але команда "Руки допомоги" навчилася знаходити таких людей серед часто зневірених безробітних, вимушених переселенців та пропонувати їм шанс змінити своє життя та життя своїх родин.

Учасникам проекту ми надавали консультації та допомогу в режимі нон-стоп по підготовці бізнес-плану, створенню та розвитку бізнесу, місцева влада надавала їм адміністративну підтримку. Тому, якщо зазвичай більше половини малих підприємств закриваються в перші півтора року, то з 237 учасників проекту "Рука допомоги", які започаткували власний бізнес, лише троє за два роки призупинили діяльність. Люди, які донедавна отримували допомогу від держави, зараз заробляють, створюють робочі місця, сплачують податки, – зазначила екс-координатор проекту "Рука допомоги", керуючий партнер Агентства ShiStrategies Інна Шинкаренко. – Проект також вивів на новий рівень взаємодію між місцевою владою, соціальними службами та місцевим бізнесом. Величезну роль у цьому зіграла реалізація інтенсивних тренінгових програм, в яких взяли участь понад 800 керівників та співробітників центрів зайнятості, управлінь соцзахисту населення, ОТГ. Проект готовий до масштабування на всю Україну. По суті, він може стати інкубатором середнього класу".

Всього на премію Constantinus International у 2019 році номіновано 8 консалтингових компаній з 7 країн – по одній з Сінгапуру, Канади, Іспанії, Італії, Австрії та України, дві – з Китаю. Українські консультанти вперше увійшли до шорт-листа премії.

Міжнародна рада асоціацій управлінського консультування (ICMCI) заснувала Міжнародну премію Constantinus Awards з метою просування передового досвіду в сфері консалтингових послуг по всьому світу.

Основна мета запровадження нагороди – просування консалтингового сектору в цілому, а також окремих видатних консалтингових проектів не тільки в національному, а й у глобальному масштабі.