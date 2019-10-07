Суд визнав "Амстор" банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав компанію-рітейлера "Торгівельний будинок "Амстор" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.\r\nПро це йдеться в повідомленні Вищого господарського суду, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, рішення було прийнято 3 жовтня.\r\nЛіквідатором призначено Оксана Кирик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКредитори можуть заявити вимоги до компанії протягом 2 місяців.\r\nПри цьому госпсуд в липні визнав банкрутом компанію "Амстор" і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 1 рік.\r\nУ травні банкрутом була визнана компанія "Амстор-Інвест".\r\nВ лютому Центральний апеляційний господарський суд затвердив список вимог кредиторів "Амстора".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСеред вимог, забезпечених заставою вимоги Укрексімбанку (1,521 млрд гривень), фінансової компанії "Авуар-Сервіс" (106,932 млн гривень).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2015 році мережа "Амстор" почала відновлювати діяльність і домовилася про співпрацю із Fozzy Group.\r\nВ торгових центрах мережі почали відкриватися супермаркетів Fozzy Group.\r\nПри цьому в 2015 році повідомлялося про спробу екс-керуючих мережі привласнити її активи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Амстор" входить до складу фінансово-промислової групи "Смарт-холдинг", яка контролюється бізнесменом Новинським.