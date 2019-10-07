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07 жовтня 2019, понеділок, 12:12 28
Бізнес 2019-10-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Суд визнав "Амстор" банкрутом

Суд визнав "Амстор" банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав компанію-рітейлера "Торгівельний будинок "Амстор" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це йдеться в повідомленні Вищого господарського суду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рішення було прийнято 3 жовтня.

Ліквідатором призначено Оксана Кирик.

Кредитори можуть заявити вимоги до компанії протягом 2 місяців.

При цьому госпсуд в липні визнав банкрутом компанію "Амстор" і відкрив ліквідаційну процедуру строком на 1 рік.

У травні банкрутом була визнана компанія "Амстор-Інвест".

В лютому Центральний апеляційний господарський суд затвердив список вимог кредиторів "Амстора".

Серед вимог, забезпечених заставою вимоги Укрексімбанку (1,521 млрд гривень), фінансової компанії "Авуар-Сервіс" (106,932 млн гривень).

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році мережа "Амстор" почала відновлювати діяльність і домовилася про співпрацю із Fozzy Group.

В торгових центрах мережі почали відкриватися супермаркетів Fozzy Group.

При цьому в 2015 році повідомлялося про спробу екс-керуючих мережі привласнити її активи.

"Амстор" входить до складу фінансово-промислової групи "Смарт-холдинг", яка контролюється бізнесменом Новинським.

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