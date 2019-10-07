Акції Ferrexpo третій тиждень продовжують падіння, за минулу знизилися на 2,5%

Вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 2,5% або на 0,04 фунта стерлінгів до 1,57 фунта стерлінгів 27 вересня - 4 жовтня.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

27 жовтня ціна за акцію становила 161,15 пенси, 4 жовтня - 157,3 пенси.

Найменша ціна зафіксована 3 жовтня (155,35 пенси), найбільша - 1 жовтня (164,3 пенси).

Як повідомляли Українські Новини, вартість акцій Ferrexpo знизилася на 4,4%, або на 0,74 фунта стерлінгів до 1,61 фунта стерлінгів 20-27 вересня.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком компанія Ferrexpo plc збільшила показник EBITDA на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виручку на 6% до 1,3 млрд доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.