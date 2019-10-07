Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс"

Міністерство юстиції України підтримує мирову угоду між державою і компанією "Філіп Морріс". Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська на зустрічі уряду з великим бізнесом, інформує портал unian.net.

- У питанні мирової угоди з компанією "Філіп Морріс" наше міністерство зіграло одну з ключових ролей. Безумовно, ми на стороні даної угоди. Ми впевнені в її законності та правильності - заявив міністр юстиції. Більш того, на думку міністра, дана угода могла б бути певним еталоном і прецедентом для інших мирових угод між державою та бізнесом в майбутньому.

- З точки зору побудови цивілізованих відносин держави і бізнесу, вкрай важливо, щоб не було жодних сумнівів у законності цієї мирової угоди. Ми в цілому підтримуємо інститут мирових угод. Ми будемо цей інститут вдосконалювати, просувати і захищати від будь-яких підозр правоохоронної системи - заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Раніше президент Американської торгової палати Андрій Гундер висловив стурбованість надмірною увагою правоохоронних органів до мирової угоди з "Філіп Морріс" і закликав прем'єр-міністра України і уряд приділити увагу цьому питанню, оскільки мирова угода "була підписана з урахуванням всіх вимог українського та міжнародного законодавства".

У попередні роки питання про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Державною фіскальною службою і компанією "Філіп Морріс" піднімалося на зустрічі Президента України з інвесторами в США, а також на державних переговорах Президентів України та Швейцарії.

Нагадаємо, у 2015-2016 р компанія "Філіп Морріс Україна", попередньо отримавши всі дозволи контролюючих органів (в т.ч. ДФС), застосовувала спеціальний митний режим переробки на митній території України для подальшого експорту продукції. Але в 2016 р компанія отримала від ДФС повідомлення-рішення доплатити в сумі 635 млн грн, що включає донарахування ввізного мита, додаткове ввізне мито, ПДВ, штрафи і пені.

Після двох років судових розглядів в грудні 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підписати мирову угоду з "Філіп Морріс", і доручив Виконуючому Глави ДФС Олександру Власову підписати мирову угоду. Також своїм рішенням Кабмін зобов'язав ДФС забезпечити виконання цієї мирової угоди. Водночас, в липні 2019 р Державне бюро розслідувань провело обшуки в ДФС. Як заявили підопічні Романа Труби, обшуки були пов'язані з даною мировою угодою.