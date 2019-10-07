7.10.19 15:00 Прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА

7 жовтня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться спільна прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА для роз’яснення подій, котрі відбуваються навколо підприємства останнім часом.\r\n Питання для обговорення:\r\n- Чому СБУ проводить обшуки через аж рік після початку розслідування. І кому вигідний тиск на комунальне підприємство, яке забезпечує зовнішнє освітлення столиці.\r\n Учасники:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n Володимир Круценко, директор КП "Київміськсвітло";\r\nМикола Поворозник, перший заступник голови КМДА;\r\nЮрій Цимбал, адвокат, керуючий партнер TSK Partners Law Firm.\r\n\r\nАкредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\nПосилання на перегляд онлайн-трансляції:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх