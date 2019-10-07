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07 жовтня 2019, понеділок, 10:53 15
Прес-центр 2019-10-07T10:57:00+03:00
Українські Новини
7.10.19 15:00 Прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА

7.10.19 15:00 Прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА

7 жовтня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться спільна прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА для роз’яснення подій, котрі відбуваються навколо підприємства останнім часом.

Питання для обговорення:

- Чому СБУ проводить обшуки через аж рік після початку розслідування. І кому вигідний тиск на комунальне підприємство, яке забезпечує зовнішнє освітлення столиці.

Учасники:

  • Володимир Круценко, директор КП "Київміськсвітло";
  • Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА;
  • Юрій Цимбал, адвокат, керуючий партнер TSK Partners Law Firm.

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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