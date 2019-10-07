7.10.19 15:00 Прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА

7 жовтня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться спільна прес-конференція керівництва КП "Київміськсвітло" та КМДА для роз’яснення подій, котрі відбуваються навколо підприємства останнім часом.

Питання для обговорення:

- Чому СБУ проводить обшуки через аж рік після початку розслідування. І кому вигідний тиск на комунальне підприємство, яке забезпечує зовнішнє освітлення столиці.

Учасники:

Володимир Круценко, директор КП "Київміськсвітло";

директор КП "Київміськсвітло"; Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА;

перший заступник голови КМДА; Юрій Цимбал, адвокат, керуючий партнер TSK Partners Law Firm.

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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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