Мене ніколи особливо не цікавила Україна, мене цікавив вітрильний спорт, - міністр економіки Милованов

У мережі активно поширюється уривок неодназначно виступу Тимофія Милофанова, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України в уряді Олексія Гончарука на семінарі "Economy Lab" (можна перекласти як "Економічна лабораторія" - ред.), повідомляє портал strana.ua.

Виступаючи перед слухачами Тимофій Милованов ділиться з ними такими, наприклад, пасажами: "Я поїхав з України в 1999 році і повертався в особистих справах ... мене ніколи не цікавила особливо Україна ... мене цікавив парусної спорт і сальса"; "... я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки ... я - теоретик ... я особливо не розумів нічого в економіці і продовжую нічого не розуміти..."; "... я просто не переношу будь-які зустрічі..." і т.д. і т.п.

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Це відео вже викликало негативну реакцію у користувачів. Наприклад, відомий юрист Олена Лукаш, іронічно прокоментувала цей виступ чиновника.

"Тимофій Сергійович Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства уряду Зеленського. Буде піднімати економіку і розпродавати землю і держвласність. Оскара автору його призначення! Це повний Трускавець!", - написала Олена Лукаш.