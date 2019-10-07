Після скандалу ОПУ легалізувала заднім числом "спеца по ЗМІ" Кречетова

Такий, що представлявся на першому засіданні Ради з питань свободи слова при президенті України 17 вересня 2019 року офіційним представником Офісу президента, а раніше - в серпні - такий, що називався координатором ОПУ при роботі з регіональною владою Максим Кречетов нарешті легалізований в самому Офісі президента.

Після скандалу в ЗМІ він отримав в Офісі президента України посаду позаштатного радника заступника голови Офісу Кирила Тимошенка. Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

"Наказом керівника Апарату Офісу президента України 306-к від 24 вересня 2019 року М. Кречетов був призначений радником заступника керівника Офісу президента України К. Тимошенка (поза штатом)", - йдеться у відповіді ОПУ.

Також у відповіді уточнюється, що саме Кирило Тимошенко прийняв рішення призначити Кречетова представником ОПУ в Раді з питань свободи слова, хоча ніякого відношення сам Кречетов до ОПУ на той момент формально не мав.

Наявність радників або помічників заступників голови Офісу (Адміністрації) Президента не передбачена жодним з нормативних документів. Проте, ще за часів Адміністрації Порошенка знайшли спосіб негласно "розширювати" апарат, який нині використовується і в Офісі Зеленського - призначати "радників заступників" поза штатом.

Як повідомили в ОПУ у відповідь на уточнюючій запит Українських Новин, в 2018-2019 роках в АПУ Порошенка "радниками заступників поза штатом" працювала 21 особа, в ОПУ Зеленського - 7 осіб.

Прізвище Кречетова в прив'язці до ОПУ вперше спливло після оприлюднення директив, що розсилалися в обласні адміністрації щодо доставки в Київ учасників маршу до Дня Незалежності. У наданому на запит Українських Новин офіційному листі главам ОДА за підписом першого заступника голови Офісу Сергія Трофімова Кречетов значився "відповідальною особою" від ОПУ за облік і підвезення людей з регіональних делегацій.

У вересні Кречетов організовував і модерував новостворену Рада з питань свободи слова при президенті України. При цьому, сама процедура створення Ради супроводжувалася скандалами - Офіс кілька разів міняв свої ж правила, щоб зібрати потрібний їм склад Ради.

На самому засіданні саме Кречетов виступив автором скандальних ініціатив по введенню Національної прес-карти і перегляду журналістських стандартів, про що зазначалося в офіційному повідомленні на президентському сайті.

У той же час, у відповідь на запит Українських Новин в ОПУ повідомили, що жодного відношення до Офісу президента Кречетов не має, і в трудових відносинах з Офісом він не перебуває.

Оприлюднення цієї інформації викликало обговорення в соціальних мережах, де фактичного керівника президентської Ради з питань свободи слова називали "самозванцем".

Публікуємо також повний список позаштатних радників заступників глав Адміністрації та Офісу президента в 2018-2019 роках, отриманий у відповідь на запит Українських Новин.