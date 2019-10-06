Померла молода українська актриса Марина Кукліна

У суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки. Про це в Facebook повідомила відома актриса Римма Зюбіна, а також про смерть актриси повідомили інші її друзі і колеги. Причина смерті жінки поки не повідомлялася.

"Мариночка, яка опинилася в цьому світі для того, щоб дарувати нам радість і світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити! Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх... Світла пам'ять тобі, світла дівчинка", – пише Зюбіна.

З 2009 року Марина Кукліна знімалася в кіно. Найбільш популярні картини: "Повернення Мухтара - 5", "Пес", "Анна Герман", "Жіночий лікар". Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах. Актриса була заміжня. Її чоловік — український режисер Андрій Май. У пари є син.

Марина Юріївна Кукліна народилася 12 червня 1986 року.

У 2003 році вступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, який закінчила 2007 року. У рік закінчення вузу стала актрисою Київського театру на Липках.