підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 жовтня 2019, неділя, 17:54 51
Суспільство 2019-10-06T18:33:50+03:00
Українські Новини
Померла молода українська актриса Марина Кукліна

Померла молода українська актриса Марина Кукліна

Марина Кукліна. Фото: instagram.com/marinamaykuklina
Марина Кукліна. Фото: instagram.com/marinamaykuklina

У суботу, 5 жовтня, померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна-Май. Їй було всього 33 роки. Про це в Facebook повідомила відома актриса Римма Зюбіна, а також про смерть актриси повідомили інші її друзі і колеги. Причина смерті жінки поки не повідомлялася.

"Мариночка, яка опинилася в цьому світі для того, щоб дарувати нам радість і світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити! Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх... Світла пам'ять тобі, світла дівчинка", – пише Зюбіна.

З 2009 року Марина Кукліна знімалася в кіно. Найбільш популярні картини: "Повернення Мухтара - 5", "Пес", "Анна Герман", "Жіночий лікар". Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах. Актриса була заміжня. Її чоловік — український режисер Андрій Май. У пари є син.

Марина Юріївна Кукліна народилася 12 червня 1986 року.

У 2003 році вступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, який закінчила 2007 року. У рік закінчення вузу стала актрисою Київського театру на Липках.

Більше новин про: смерть актора Марина Кукліна

Архів
Новини
У справі співробітництва Трампа з Україною з'явився другий інформатор 18:32
Марина Кукліна. Фото: instagram.com/marinamaykuklina
Померла молода українська актриса Марина Кукліна 17:54
Депутат "Слуги народу" просить Баканова не повторювати помилок Порошенка при розслідуванні справи підозрюваного у вбивстві Стерненко 17:00
Богдан відреагував на віче на Майдані: опублікував скріншоти з прейскурантами 16:31
Останній блок-пост. Білецький заявив про зайняття ветеранами обронних позицій в Золотому 15:55 Відео
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Останній блок-пост. Білецький заявив про зайняття ветеранами обронних позицій в Золотому 15:55 Відео
Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва? 16:32
ДСНС попереджає про сильні заморозки по всій Україні, зливи та грози 09:15 Карта
Спонсоруючи фейковий Автомайдан, Кличко ризикує остаточно дискредитувати себе, - політолог 19:32
більше новин
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
Екс-першого заступника голови Нацполіції Аброськіна призначили ректором Одеського університету внутрішніх справ 23:58
Акція протесту в Станиці Луганській. Скріншот відео youtube.com/АНТИВАТА
Жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ 16:51
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok