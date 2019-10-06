Останній блок-пост. Білецький заявив про зайняття ветеранами обронних позицій в Золотому

Лідер Національного Корпусу, перший командир полку "Азов" разом з ветеранами російсько-української війни сьогодні, 6 жовтня, прибули у Золоте на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відводу військ. Про це Андрій Білецький повідомив у відеозверненні, повідомляє прес-служба Національного Корпусу.

"Сьогодні прокидається вся Україна і починає боротись з ганебним "Мінськом", ганебною "формулою Штайнмаєра" і злочинним відведенням військ. Все буде залежати не від влади і не від політиків. Все буде залежати від кожного з нас. Від тих людей, які сьогодні вийшли на віче у Києві, які виходять по усіх містах України від Мукачева до Харкова", – сказав він.

За словами Білецького, сьогодні найбільшої підтримки потребують "ті, кого завтра ця влада хоче залишити без прикриття, на поталу так званим "ЛДНР". Це, передусім, мешканці Золотого, Петровського, Станиці Луганської".

"Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українців Золотого", – розповів лідер НК.

Андрій Білецький наголосив: ветерани, які в 2014-му взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні на свою рідну землю в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконує Президент, влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блок-пост, і ми даємо слово, що його ніколи не покинемо", – заявив Білецький.

Він також висловив впевненість у тому, що об'єднавшись, українці без "політичних чвар та уподобань" зможуть зупинити реалізацію капітулянтського для України сценарію.

"Вірю, що не буде відведення, а буде лише велика українська перемога", – підкреслив лідер Нацкорпусу.