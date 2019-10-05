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05 жовтня 2019, субота, 20:14 11
Події 2019-10-05T20:15:58+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 2,5 тис. чоловік через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 2,5 тис. чоловік через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 5 жовтня близько 2,5 тис. чоловік через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Кульпарківській.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

5 жовтня надійшло повідомлення про замінування ТЦ.

З центру були евакуйовані понад 2,5 тис. чоловік.

На місце події виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.

Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції евакуювали близько 700 осіб через повідомлення про мінування 5 об'єктів в Генічеську Херсонської області.

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