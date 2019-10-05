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  • Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва?
05 жовтня 2019, субота, 16:32 283
Політика 2019-10-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва?

Юрій Лавренюк відповів на критику Мотовиловця: ви злочинець чи жертва?

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк прокоментував виступ народного депутата Андрія Мотовиловця, під час якого той, дуже нервуючи, розкритикував попереднє керівництво.

Юрій Лавренюк опублікував пост, в якому припустив, що така дивна поведінка народного депутата може бути наслідком або підкупу, або залякування. "Як людина з правоохоронним бекграундом хочу зазначити, що в кримінології є такі типи соціально-психологічної поведінки як модель поведінки злодія і поведінки жертви. Дивлячись на виступ пана Мотовиловця, у мене виникає багато питань. Складається враження, що йому погрожували, або заплатили за цей виступ, або він дійсно є злочинцем. Іншого пояснення хвилюванню і мандражу під час виступу з трибуни не знаходжу, — пише Лавренюк. — Так ви злочинець чи жертва? Якщо вам хтось погрожує або шантажує, то може варто звернутися в правоохоронні органи?".

Він розповів, що особисто знайомий з нардепом, неодноразово зустрічався з ним, однак жодного разу не чув від того ні критики, ні претензій. Більше того, за словами Лавренюка, він не раз отримував від Мотовиловця, який в минулому був радником екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, слова підтримки. "Ну як так? Бути настільки лицемірною і дволикою людиною? Спочатку ти підтримуєш минулу команду, а тепер вже все забув і поливаєш брехнею і брудом?" — пише Лавренюк.

Нагадаємо, 4 жовтня, під час вечірнього засідання Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець з трибуни парламенту заявив, що поки екс-міністр Омелян "писав пости в фейсбук", його заступник Юрій Лавренюк "будував корупційні схеми". На цій підставі він закликав парламентаріїв вимагати відставки Лавренюка. На відео виступу помітно хвилювання нардепа: він читає текст з паперу, його руки і голос дуже тремтять.
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