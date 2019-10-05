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  • Новому складу Кнесету необхідно подолати національну роз'єднаність, - Ложкін
05 жовтня 2019, субота, 11:05 214
Політика 2019-10-05T11:30:01+03:00
Українські Новини
Новому складу Кнесету необхідно подолати національну роз'єднаність, - Ложкін

Новому складу Кнесету необхідно подолати національну роз'єднаність, - Ложкін

Перед 22-м складом ізраїльського парламенту стоїть непросте завдання з подолання роз'єднаності, що склалася в ізраїльському суспільстві. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, який особисто був присутній на інавгурації новообраних парламентаріїв.

Нинішній склад ізраїльського парламенту незвичайний. Він прийшов до присяги після того, як вперше за всю історію держави Ізраїль попередній парламент не зміг створити коаліцію, в результаті чого і був розпущений.

Втім, і нинішній парламент опинився в тих же умовах. "Голоси розділилися між основними претендентами практично порівну, але жоден з них, за попередніми підрахунками, не зможе сформувати коаліцію без іншого. Минулого разу компромісу вони не знайшли. Чи зможуть знайти цього разу - дізнаємося найближчим часом", - пише Борис Ложкін.

Тему роз'єднаності в своїх виступах на інавгурації піднімали і президент Реувен Рівлін, і голова Кнесету Юлій Едельштейн. Саме роз'єднаність вже двічі ставала причиною розпаду незалежної єврейської держави в минулому - Об'єднаного царства і Хасмонейської держави.

З аналогічною проблемою не раз стикалася і Україна. "Впоратися з проблемою роз'єднаності, особливо перед обличчям зовнішньої агресії, нелегко. Але і Ізраїлю, і Україні, доведеться постаратися - адже від того, наскільки ми єдині, безпосередньо залежать шанси на виживання наших держав", - вважає Борис Ложкін.

Нагадаємо, нещодавно в Києві понад 500 чоловік пройшли "Маршем пам'яті", вшанувавши таким чином 200 000 загиблих у Бабиному Яру. "Марш пам'яті" пройшов від метро "Лук'янівська" по вулиці Мельникова до Бабиного Яру. Саме цією дорогою 29 вересня 1941 року вели на розстріл київських євреїв.
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