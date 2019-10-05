Юрій Назаров планує залучити учасників Uber Smart Mobility Hackathon до удосконалення транспортної системи Києва

У рамках KYIV SMART CITY FORUM 2019 у Києві відбувся Uber Smart Mobility Hackathon. У заході взяли участь 12 команд найкращих IT-спеціалістів, які змагалися за головний приз від Uber – 5000 доларів. Завдання полягало у тому, щоб запропонувати сучасні способи вирішення проблем, пов'язаних із заторами, надмірним трафіком і забрудненням повітря у Києві.

Про це розповіві директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної Адміністрації Юрій Назаров, який був одним із журі конкурсу. До його складу також увійшли ішні представники міської влади Києва, ініціативи Kyiv Smart City та самої компанії Uber.

За словами Юрія Назарова, ідеї та новації учасників цього змагання дозволяють удосконалити міську транспортну систему.

"Я радий, що українська ІТ-спільнота, яка входить до числа найсильніших у світі, бере участь у розвитку розумних транспортних рішень. Ця сфера – одна з пріоритетних для столиці, тому ми залюбки розглянемо ідеї учасників хакатону та будемо раді ініціативам розробників, які допоможуть нам зробити систему міського транспорту досконалішою", – розповів Юрій Назаров.

Зауважимо, що саме змагання тривало близько 30 годин. Упродовж цього часу IT-фахівці, дизайнери та інші спеціалісти розробляли технологічні рішення на основі даних про трафік, які були надані представниками Uber. Проекти команд оцінювали за такими критеріями: доцільність, технологічність, повнота та сумісність із наявним рішенням, дизайн рішень, презентація проекту. У підсумку, переможцем стала команда №5 (Олексій Дубок, Владислав Ткачук, Андрій Зеленецький, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), що презентувала проект пошуку оптимальних координат для місця проживання, базуючись на даних про регулярні пересування громадянина (офіс, школа, лікарня тощо). Нагородження переможців відбулося на головній сцені Kyiv Smart City Forum 2019.