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  • Художник Полякова, чиї картини представлені в Офісі Президента Зеленського, відкрила в Києві нову персональну виставку
05 жовтня 2019, субота, 08:11 6 Фото
Lifestyle 2019-10-05T08:15:50+03:00
Українські Новини
Художник Полякова, чиї картини представлені в Офісі Президента Зеленського, відкрила в Києві нову персональну

Художник Полякова, чиї картини представлені в Офісі Президента Зеленського, відкрила в Києві нову персональну виставку

Вернісаж з більш ніж 40 своїми новими полотнами представляє в ці дні популярна київський художник Юлія Полякова на столичному виставковому майданчику "Spivakovska ART: EGO gallery".

За словами майстра, абсолютна більшість експонованих робіт жодного разу до цього не демонструвалися і є результатом втілених на полотнах задумів за останній час. Однак, як розповіла Юлія, виставлені нині і кілька її картин з приватних колекцій, написані роками раніше. Але незалежно від дати створення, вся ця серія полотен, виконана в стилі mixmedia, об'єднані  темою супергероїв.

"Даний творчий проект, що отримав назву "Sin City", замислювався мною просто як чергова серія картин. На цей раз я вибрала тему супергероїв. В процесі написання робіт я задумалася про те, що в кожну з них вкладено багато сенсу і про кожного я можу розповісти цілу історію", - зазначила в коментарі Українським Новинам художник.

Крім безпосередньо художніх полотен, на відкритті виставки, яка стала вже 7 персональною експозицією Полякової, автор представила гостям презентації і свою першу книгу.

"Обговорюючи з друзями і колегами історію ідеї і безпосереднього втілення на полотні кожної з робіт, що демонструються нині, було вирішено підготувати каталог з їх описом. А як результат - вийшов цілий цикл оповідань, об'єднаних місцем, де все, відбите в картинах, відбувається. Це відоме любителям коміксів Готем-Сіті. Або, як його ще називають, Місто Гріхів. Так, з окремих описових заміток, і народилася книга "I.AM.CAT", - зауважила автор робіт.

Слід зазначити, що відома київський художник Юлія Полякова, отримала нещодавно ще більшу популярність в країні і за кордоном після того, як ряд її робіт, за вибором Президента України Володимира Зеленського, прикрасили інтер'єри Офісу Глави держави.

"Так, це мої голі жінки знаходяться в офісі Зе Президента і в каталозі аукціонного будинку Saatchi", - жартувала в спілкуванні з відвідувачами її нової виставки Юлія Полякова.

При цьому майстер цілком серйозно зазначила, що чимало з її картин, що демонструються нині в Києві, змогли б гідно змінити ті роботи, що нині прикрашають кімнати робочого офісу Глави України.

"Якщо там не побояться нових експериментів і викликів", - іронічно резюмувала автор.

Виставка робіт Юлії Полякової в київському салоні "Spivakovska ART: EGO gallery" за адресою вулиця Саксаганського, 59 Б, буде представлена ​​до 11 жовтня. Вхід для всіх бажаючих поринути в світ супергероїв щодня абсолютно вільний: з 11:00 до 19:00.

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