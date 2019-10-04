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04 жовтня 2019, пʼятниця, 21:52 4
Життя 2019-10-04T22:15:01+03:00
Українські Новини
Конкурс краси серед ведмедів: на Алясці вибирають найжирнішого клишоногого

Конкурс краси серед ведмедів: на Алясці вибирають найжирнішого клишоногого

Медведиць. Фото: facebook.com/KatmaiNPP
Медведиць. Фото: facebook.com/KatmaiNPP

На Алясці в національному парку Катмай почався конкурс на звання найтовстішого ведмедя, який проводиться щорічно.

Найтовстішого клишоногого місцевості обирають шляхом голосування користувачів мережі зі всіх країн світу.

Голосування ведмедиків починається 4 жовтня і триває до 8 жовтня. З двох ведмедів перемогу віддають тварині, чия фотографія набрала більше лайків, пише Platforma.

Катмай вже сформував список пари 1/4 фіналу. Попереду - півфінал, який відбудеться 6 і 7 жовтня, а за ним - фінальний поєдинок 8 жовтня.

Переможницею минулорічного конкурсу стала ведмедиця на ім'я Beadnose. За неї проголосували 6300 користувачів.

Ведмедиця Beadnose. Фото: facebook.com/KatmaiNPPВедмедиця Beadnose. Фото: facebook.com/KatmaiNPP

Наголошується, що за ведмедів хвилюватися не варто, бо після сплячки вони втратять до 30% ваги.

Як повідомляли Українські Новини, у Каліфорнії поліцейський врятував зі сміттєвого бака ведмедика.

Раніше в Україні, Галицькому національному парку, ведмеді влаштували справжній релакс в теплу п'ятницю. А у столичному зоопарку гімалайським ведмедям запломбували зуби і зробили манікюр.

 
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