Конкурс краси серед ведмедів: на Алясці вибирають найжирнішого клишоногого

На Алясці в національному парку Катмай почався конкурс на звання найтовстішого ведмедя, який проводиться щорічно.\r\nНайтовстішого клишоногого місцевості обирають шляхом голосування користувачів мережі зі всіх країн світу.\r\nГолосування ведмедиків починається 4 жовтня і триває до 8 жовтня. З двох ведмедів перемогу віддають тварині, чия фотографія набрала більше лайків, пише Platforma.\r\nКатмай вже сформував список пари 1\/4 фіналу. Попереду - півфінал, який відбудеться 6 і 7 жовтня, а за ним - фінальний поєдинок 8 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПереможницею минулорічного конкурсу стала ведмедиця на ім'я Beadnose. За неї проголосували 6300 користувачів.\r\nВедмедиця Beadnose. Фото: facebook.com\/KatmaiNPP\r\nНаголошується, що за ведмедів хвилюватися не варто, бо після сплячки вони втратять до 30% ваги.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Каліфорнії поліцейський врятував зі сміттєвого бака ведмедика.\r\nРаніше в Україні, Галицькому національному парку, ведмеді влаштували справжній релакс в теплу п'ятницю. А у столичному зоопарку гімалайським ведмедям запломбували зуби і зробили манікюр.\r\n