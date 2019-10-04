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04 жовтня 2019, пʼятниця, 17:44 14
Події 2019-10-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Невідомі спалили автомобіль депутата облради в Рівненській області

Невідомі спалили автомобіль депутата облради в Рівненській області

Фото ГУ НП в Рівненській області
Фото ГУ НП в Рівненській області

Невідомі у п'ятницю, 4 жовтня, спалили автомобіль Mercedes-Benz G63 депутата Рівненської обласної ради 58-річного Василя Кльопа в центрі Костополя (Ривнеская область).

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

"У Костополі поліцейські встановлюють обставини підпалу автомобіля депутата обласної ради Василя Кльопа", - сказав він.

На місце пожежі оперативно прибули рятувальники 19-ї державної пожарноспасательной частині міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль.

Існувала загроза поширення вогню на розташований в чотирьох метрах житловий будинок.

Приблизно через 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати.

Жертв та постраждалих немає.

Будинок вдалося врятувати.

Вогнем знищена передня частина та салон автомобіля.

Власник авто в той час знаходився у будинку сам.

З місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності з характерним запахом пально-мастильних матеріалів і металевий предмет, схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.

Відкрито кримінальне розслідування за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Кльоп - бізнесмен, власник компанії "УРСУС К", яка є найбільшим користувачем мисливських угідь на півночі Рівненської області.

Він входить у фракцію партії "За конкретні справи" в Рівненській облраді.

Як повідомляли Українські Новини, раніше невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz S 350 депутата Рівненської міської ради, начальника відділу Ривненкого обласного управління Госгеокадастра 30-річного Святослава Стельмащука в центрі Рівного.

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