Невідомі спалили автомобіль депутата облради в Рівненській області

Невідомі у п'ятницю, 4 жовтня, спалили автомобіль Mercedes-Benz G63 депутата Рівненської обласної ради 58-річного Василя Кльопа в центрі Костополя (Ривнеская область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\n"У Костополі поліцейські встановлюють обставини підпалу автомобіля депутата обласної ради Василя Кльопа", - сказав він.\r\nНа місце пожежі оперативно прибули рятувальники 19-ї державної пожарноспасательной частині міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nІснувала загроза поширення вогню на розташований в чотирьох метрах житловий будинок.\r\nПриблизно через 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати.\r\nЖертв та постраждалих немає.\r\nБудинок вдалося врятувати.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВогнем знищена передня частина та салон автомобіля.\r\nВласник авто в той час знаходився у будинку сам.\r\nЗ місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності з характерним запахом пально-мастильних матеріалів і металевий предмет, схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.\r\nВідкрито кримінальне розслідування за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКльоп - бізнесмен, власник компанії "УРСУС К", яка є найбільшим користувачем мисливських угідь на півночі Рівненської області.\r\nВін входить у фракцію партії "За конкретні справи" в Рівненській облраді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz S 350 депутата Рівненської міської ради, начальника відділу Ривненкого обласного управління Госгеокадастра 30-річного Святослава Стельмащука в центрі Рівного.