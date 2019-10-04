Прикордонники затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у Волинській області

Співробітники Державної прикордонної служби спільно з митниками затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у пункті пропуску "Ягодин" (Волинська область) на українсько-польському кордоні. Про це Українським Новинам повідомив представник пункту пропуску.

"Новенький брендовий товар видавали за дитячий "секонд хенд", який везли з гуманітарною метою", - повідомив він.

Згідно з документами, в причепі вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей: іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо.

Всі без винятку речі у вантажівці значилися як колишні у вживанні.

Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

При огляді в кузові виявили близько 4-х тонн нового товару: сорочки, штани, спідниці - майже 8 тис. одиниць товарів більше сотні найменувань.

Сума оцінки затриманого вантажу становить близько 12 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, працівники Львівської митниці вилучили контрабанду 2,5 тонн нового одягу у Львівській області.

Працівники Волинської митниці спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Волинській області затримали контрабанду тканини на 4,5 млн гривень у пункті пропуску "Доманово" (Волинська область) на українсько-білоруському кордоні.