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04 жовтня 2019, пʼятниця, 15:12 158 Прес-реліз
Бізнес 2019-10-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
На 2 дні Одеса стала центром обговорення світових тенденцій, – Труханов

На 2 дні Одеса стала центром обговорення світових тенденцій, – Труханов

Четвертий рік поспіль Одеса стає майданчиком для пошуку цікавих бізнес-ідей та партнерів. Цього року географія міжнародного INVESTMENT PROMOTION FORUM ODESA 5T охоплює 24 країни. За 2 дні форум прийме понад 600 осіб, серед яких посли країн, іноземні партнери, представники великих українських і міжнародних компаній.

За словами організаторів форуму, 5 років тому муніципалітет поставив перед собою кілька завдань: просування міста на міжнародній арені, створення умов для розвитку бізнесу та залучення до міста інвестицій. І сьогодні успішно рухається в усіх напрямках.

На 2 дні Одеса стала центром обговорення світових тенденцій. Іноземні та українські партнери зацікавлені розвивати з нами співпрацю. Ми відкрили наше місто для інвестицій. За 3 роки в Одесу залучено понад 190 млн євро. А головне, у нас є динаміка зростання", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова заявив, що в Одесі сьогодні є всі умови і передумови для створення Вільної економічної зони. Її створення стане стимулом для розвитку економіки не лише Одеси, але й всієї України. Рішення - за Києвом.

"Я впевнений, Одеса може і повинна стати міжнародним майданчиком для відкритого діалогу, реалізації спільних внутрішніх і міжнародних проектів", - підкреслив Труханов.

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