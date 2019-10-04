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04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:41 363
Економіка 2019-10-04T14:41:03+03:00
Українські Новини
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш

Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш

Через таку,що розвивається урбанізацію, девелопмент територій перестає бути закритим процесом з обмеженою кількістю залучених організацій. Тепер девелопмент стає своєрідною екосистемою партнерств з тими, хто в результаті буде користуватися територією. Про це під час виступу на Kyiv Smart City Forum 1 жовтня розповів генеральний директор девелоперської компанії SAGA Андрій Вавриш.

"Ми повинні включати в процес розробки проектів девелопменту всіх, кого це стосується, і хто надалі буде користуватися територією. Це складний процес пошуку спільних підходів. Неможливо змусити когось до співпраці, роблячи неправильні або негарні речі. Необхідно створювати якісний продукт, щоб люди і бізнес хотіли співпрацювати з вами", - зазначив девелопер.

Андрій Вавриш зазначив, що існують не тільки позитивні створючі нові можливості для розвитку ринку нерухомості, але також з'являються і нові ризики, з якими доводиться стикатися девелоперам.

До нових можливостей він відніс анонсовані урядом перспективи залучення 50 млрд доларів інвестицій, прогнози щодо зростання ВВП країни на 50% в найближчі 4 роки і збільшення в 2 рази до 2025 року кількості працівників IT-сфери, які формують відчутну частку попиту на нерухомість в Україні.

У той же час, до основних ризиків, на думку Вавриша, можна віднести залежність від локальної політики, зміни правил гри на ринку, недобросовісну конкуренцію за гранню закону, брак ресурсів і надвеликі транзакційні витрати.

При цьому, однією з ключових умов подолання ризиків і формування якісного і конкурентного продукту девелопер вважає діджиталізацію процесів на всіх етапах - від проектування за допомогою BIM-технологій до контролю якості клієнтського сервісу за допомогою тікет-системи.

"Тільки діджиталізація всіх процесів девелопменту дозволить забезпечити якісні послуги і бути конкурентоспроможними на ринку", - підкреслив Андрій Вавриш.

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