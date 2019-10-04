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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:55 190 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-10-04T13:57:32+03:00
Українські Новини
Абоненти Київстар можуть отримати USIM-карти з 4G у 8500 магазинах

Абоненти Київстар можуть отримати USIM-карти з 4G у 8500 магазинах

Кількість магазинів, де абоненти Київстар можуть безкоштовно замінити SIM-карти на USIM з підтримкою 4G, за рік зросла майже утричі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Абоненти Київстар можуть замінити безкоштовно старі SIM-карти на USIM, з підтримкою 4G,  не тільки у фірмових магазинах свого оператора, але й у великих мережах мобільної техніки, сервісних центрах, кіосках та  інших магазинах-партнерах  – там, де є знак "Безкоштовно замініть свою SIM-карту". За рік кількість таких магазинів збільшилась майже втричі, з 3000 до 8500. Завдяки цьому абоненти Київстар можуть ще простіше переходити на користування швидкісним 4G – інтернетом.

Що цікаво, у вересні 20% абонентів, які підключили 4G, замінили SIM-карти в магазинах-партнерах Київстар.

З повним переліком магазинів можна ознайомитися за посиланням. Також Київстар пропонує своїм абонентам й інші зручні способи замінити SIM-карту:

  • безкоштовно в одному з 460 фірмових магазинів оператора;
  • замовивши безкоштовну поштову доставку USIM-карти через "Укрпошту":
  • купивши стартовий пакет Київстар зі знаком 4G і самостійно замінити згідно з інструкцією за посиланням.

Сьогодні мережа 4G Київстар діє вже в 6795 великих і малих містах та селищах, де проживає 29 млн осіб. Згідно з даними* незалежних експертів, середня швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар найвища серед мобільних операторів України. Такі дані наводить в дослідженні за 2018 рік міжнародна компанія Ookla. А у 2019 році нове дослідження французької компанії nPerf підтвердило високу якість інтернету і швидкість передачі даних в мережі оператора.

Послугами 4G від Київстар вже скористалось майже 7,5 млн абонентів.
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