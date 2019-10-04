Через закон 1210 експорт руди зникне, - фінансовий директор Метінвесту

Законопроект 1210, який передбачає збільшення рентної ставки на видобуток залізної руди, може привести до того, що експортувати руду стане не вигідно. Це спричинить за собою зупинку підприємств.

Про це порталу obozrevatel розповіла фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова. За її словами, через прийняття законопроекту, можливо, доведеться скорочувати виробництво, відповідно і робочі місця. Зокрема, тільки один Кривий Ріг може втратити десятки тисяч робочих місць.

"Це економічні бізнес-реалії. На наших підприємствах в Кривому Розі працює близько 20 тисяч осіб, тобто, 60 тисяч осіб разом з сім'ями. Якщо говорити про підрядні організації, які працюють і постачають продукцію і свої послуги для цих підприємств, то це ще вдвічі більше людей. це не страшилка, це великий ризик, який органи влади не мають право не враховувати. Ми тут дуже прозорі і чесно інформуємо про це. На жаль, це може стати реальністю ", - зазначила Данкова.

За її словами, видобуток залізної руди - це вузький сегмент, але він приносить в Україну експортну виручку, податок на прибуток і робочі місця.

"Це нововведення (законопроект 1210 - Ред.) , як представник галузі і економіст, не можу підтримати. Більш того, спираючись на висновки МВФ і міжнародних експертів, уряд декларував, що частка податків гірничих підприємств повинна становити 40% від його чистого прибутку. а в разі прийняття законопроекту 1210 паритет, коли користувач надр отримує 60% економічної вигоди від видобутку, а держава 40%, буде порушений: держава отримає більше 85%, а користувач не зможе фінансувати свої інвестпроекти. При такому розкладі наступним кроком стан т зупинка діяльності надрокористувачів, тобто вигода держави буде нетривалою", - додала Данкова.

Як повідомлялося, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.