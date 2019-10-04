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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:16 159
Зовнішня політика 2019-10-04T15:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ зробило Зеленського заручником протистояння республіканців та демократів, – ЗМІ

НАБУ зробило Зеленського заручником протистояння республіканців та демократів, – ЗМІ

Зеленський у Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента
Зеленський у Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента

Історія з українським втручанням у вибори в Сполучених Штатах Америки може стати причиною похолодання у відносинах двох держав і провалом зовнішньої політики Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в розслідуванні "Украиногейт в США. Київ грає з вогнем", яке опубліковало інтернет-виданням "Главком".

Як стверджує видання, активне залучення представників українських правоохоронних відомств до американської виборчої кампанії створює всі передумови для руйнування двопартійної підтримки України в США.

"Де-факто існує двопартійна підтримка України в Конгресі, лояльність керівництва розвідувального співтовариства та безпосередню участь військових з США в перепідготовці наших Збройних сил. Дональд Трамп хоча й має певну схильність до ізоляціонізму, проте так само не заважає бажанням України відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність. Ані демократів, ані республіканців не можна назвати агентами російського впливу. Дональд Трамп не забув, як проти нього в 2016 році була використана "амбарна книга" Партії регіонів, про достовірність якої заявив глава НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) Артем Ситник. Створення НАБУ в Україні серйозно просувалося Посольством США часів правління демократів, але в часи республіканців ставлення до нього значно охололо", - зазначили у виданні.

При цьому, існують й прямі згадки про допомогу НАБУ демократам на виборах. Зокрема, на даний час колишній народний депутат Борислав Розенблат, який є обвинуваченим у так званій "янтарній справі", оприлюднив запис, на якій людина з голосом директора НАБУ Артема Ситника розповідає, що допомагала кандидату в президенти США Хілларі Клінтон під час виборів в 2016 році.

У розслідуванні зазначається, що Володимир Зеленський мимоволі став заручником політичних ігор, в які вступили наші антикорупційні правоохоронні органи, і це може мати серйозні політичні наслідки для України.

"Небезпека полягає в тому, що підігруючи одній стороні, ми автоматично ставимо себе в незручне становище перед іншою. У 2016 році так й сталося, і ми самі не помітили, як Україна опинилася в медійному і політичному міхурі демократів. Вийти з цієї ситуації, на щастя, вдалося з порівняно невеликими втратами. Але чим доведеться платити вдруге за таку помилку? Поки що відповіді на це ніхто не знає. Цілком ймовірний провал зовнішніх відносин з однією з ключових політичних партій США, що неприпустимо в будь-якому випадку, якою б ця партія не була", - резюмувало видання.

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