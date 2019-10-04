підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Після розповіді про фальсифікації справи Гужви Мосійчук заявив про безпрецедентний тиск на нього, - ЗМІ
04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:25 15
Політика 2019-10-04T14:45:03+03:00
Українські Новини
Після розповіді про фальсифікації справи Гужви Мосійчук заявив про безпрецедентний тиск на нього, - ЗМІ

Після розповіді про фальсифікації справи Гужви Мосійчук заявив про безпрецедентний тиск на нього, - ЗМІ

Екс-нардеп Ігор Мосійчук заявив про безпрецедентно тиску на нього і його сім'ю з боку людей, з якими він близько спілкувався під час його депутатсва і членства в Радикальної партії Олега Ляшка, повідомляє портал strana.ua.

Тиснути на Мосійчука стали після публікації "Страной" інтерв'ю, в якому екс-нардеп розповів про фабрикування кримінальної справи проти головного редактора видання Ігоря Гужви. Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Після інтерв'ю виданню "Страна.юа" на мене і моїх рідних здійснюється безпрецедентний тиск, який безпосередньо межує з шантажем з боку осіб, з якими я співпрацював і близько спілкувався в часі мого членства в РПЛ", - написав Мосійчук.

Також він додав, що йому погрожують публікацією "мегакомпромату" на його рідних.

"Хочу попередити збочених "друзів і подруг", що якщо вони зачеплять когось із моєї сім'ї, я не просто дам інтерв'ю про фабрикацію справи щодо І. Гужви (головного редактора "Страни" - ред.), але і дам свідчення правоохоронним органам про всі відомі мені факти", - написав у соцмережі.

Більше новин про: Олег Ляшко Ігор Мосійчук Ігор Гужва

Архів
Новини
Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України 15:01
Місце суїциду. Фото: Інформатор
Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки 14:59
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу 14:31
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка 13:00
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok