Після розповіді про фальсифікації справи Гужви Мосійчук заявив про безпрецедентний тиск на нього, - ЗМІ

Екс-нардеп Ігор Мосійчук заявив про безпрецедентно тиску на нього і його сім'ю з боку людей, з якими він близько спілкувався під час його депутатсва і членства в Радикальної партії Олега Ляшка, повідомляє портал strana.ua.

Тиснути на Мосійчука стали після публікації "Страной" інтерв'ю, в якому екс-нардеп розповів про фабрикування кримінальної справи проти головного редактора видання Ігоря Гужви. Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Після інтерв'ю виданню "Страна.юа" на мене і моїх рідних здійснюється безпрецедентний тиск, який безпосередньо межує з шантажем з боку осіб, з якими я співпрацював і близько спілкувався в часі мого членства в РПЛ", - написав Мосійчук.

Також він додав, що йому погрожують публікацією "мегакомпромату" на його рідних.

"Хочу попередити збочених "друзів і подруг", що якщо вони зачеплять когось із моєї сім'ї, я не просто дам інтерв'ю про фабрикацію справи щодо І. Гужви (головного редактора "Страни" - ред.), але і дам свідчення правоохоронним органам про всі відомі мені факти", - написав у соцмережі.