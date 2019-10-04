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04 жовтня 2019, пʼятниця, 12:51 366
Економіка 2019-10-04T14:15:03+03:00
Українські Новини
Шахтарі "ДТЕК Енерго" за 9 місяців видобули понад 16 млн тонн вугілля

Шахтарі "ДТЕК Енерго" за 9 місяців видобули понад 16 млн тонн вугілля

Вугледобувні підприємства, що входять до складу компанії "ДТЕК Енерго" за 9 міс. поточного року видобули 16,5 млн тонн вугілля, інформує портал reform.energy.

Як повідомляє прес-служба компанії, це паливо забезпечить стабільну роботу теплових електростанцій компанії і всієї енергосистеми в осінньо-зимовий період.

"Успішне проходження опалювального періоду - завдання №1 для всіх енергетичних компаній. ДТЕК, як представник теплової генерації, накопичує достатні запаси вугілля на складах теплоелектростанцій до початку зими. Наш пріоритет - вітчизняне паливо. Шахти "ДТЕК Енерго" щомісяця видобувають 1,8 млн тонн вугілля. Таких показників вдається досягти завдяки наполегливій праці наших шахтарів і постійним інвестиціям в вуглевидобуток", - цитує прес-служба слова гендиректора "ДТЕК Енерго" Дмитра Сахарука.

До кінця року гірники "ДТЕК Енерго" планують видобути понад 23 млн тонн вугілля.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" станом на 5 вересня 2019 року законтрактувала 388 тис. тонн вугілля з-за кордону і 100 тис. тонн антрациту.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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