Новий закон про Нацраду з питань телебачення дає можливість владі керувати ним в ручному режимі, - Павленко

"Новий закон ставить Нацраду у режим ручного керування". Таку думку в кулуарах парламенту висловив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Юрій Павленко, інформує портал zagittya.com.ua.

Ухвалений Верховною Радою вцілому законопроект №2036, який передбачає зміни в процесі обрання членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, створює нові процедури, які дають владі колосальний ресурс для маніпуляцій регулятором, наголосив опозиціонер.

"Так, положення про те, що по закінченню п'яти років повноваження члена Нацради тривають до дня призначення нового члена, дає можливість консервації того складу Нацради, який буде слухняним. Тобто, не оголошувати конкурс, як зараз це відбувається, і не нести ніякої відповідальності за це. Але є ще й пункт, який дає владі можливість, навпаки, штучно зривати призначення парламентської четвірки: у законопроекті є вимога, щоб всі одразу вакантні посади заповнювалися Верховною Радою в один день, кількість претендентів дорівнювала кількості посад, тобто чотирьом, а якщо хтось не пройде і не отримає 226 голосів - то весь конкурс треба починати знову. Це може не просто тривати роками, а й використовуватися як інструмент стримування оновлення складу конституційного органу", - пояснив народний депутат.

Новий закон про Нацраду не просто антидемократичний, він ставить регулятора в режим ручного керування, підкреслив опозиційний політик.

"А це може означати що завгодно: і переділ медіаринку, і рейдерські захоплення телеканалів, і ще більший тиск на редакційну політику. 4 липня завершився строк повноважень членів Нацради Ольги Герасим’юк, Олександра Іляшенка та Олега Черниша. І поки що профільний комітет чомусь не оголосив конкурс на вакантні посади. Замість того, щоб виконати передбачені законом вимоги та оголосити конкурс, Верховна Рада намагається законсервувати ситуацію, зберегти і узаконити цей склад Нацради", - підсумував Юрій Павленко.