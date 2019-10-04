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04 жовтня 2019, пʼятниця, 15:01 37
Верховна Рада і партії 2019-10-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України

Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України

Державна земля сільгосппризначення має бути розпайована між громадянами, які її ще не отримали, а скасування мораторію на продаж землі можливе тільки після референдуму. Таку думку висловив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін в коментарі журналістам у Верховній Раді, інформує офіційний портал політика.

"У Опозиційної платформи - За життя є дві принципові позиції. Перша: ми вважаємо, що земля була розпайована несправедливо. Землю отримали тільки 7,5 мільйони українців. Решта людей, в першу чергу - пенсіонери з величезним трудовим стажем, були несправедливо виключені з розпаювання. Тому ми наполягаємо на тому, щоб земля, яка зараз перебуває в державній власності, в першу чергу між людьми з невеликими доходами та великим трудовим стажем. Це мільйони наших співгромадян", - заявив політик.

"Друга позиція: після того, як буде розпайована державна земля, необхідно провести референдум. Після референдуму, який дасть відповідь на питання - чи згоден український народ на те, щоб був скасований мораторій (на продаж землі сільгосппризначення. - Ред.), - ми можемо виходити на рішення щодо його скасування. Не раніше", - резюмував Сергій Льовочкін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заявив про необхідність дозволити купівлю-продаж землі сільгосппризначення вже з 2020 року і підготував відповідний законопроект.

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