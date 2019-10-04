Платформа Бойка проголосує за перезавантаження Центрвиборчкому, - Льовочкін

Центральна виборча комісія, обрана за Порошенка, себе дискредитувала. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін в коментарі журналістам, інформує персональний портал політика.

"Ми будемо підтримувати оновлення складу ЦВК. Центрвиборчком Порошенко повністю себе дискредитував, тому нашою фракцією було прийняте рішення голосувати за звільнення членів попереднього складу комісії. Зараз же утворився вакуум: старого Центрвиборчкому немає, але люди, призначені за попередньої влади, продовжують виконувати свої обов'язки. Тому ми вважаємо, що потрібно цю найважливішу структуру перезапустити. В країні постійно відбуваються вибори в територіальні громади, невдовзі будуть місцеві вибори, тому ми вважаємо, що ЦВК має працювати, і будемо голосувати за новий склад", - заявив політик.

Нагадаємо, що в попередньому складі Центральної виборчої комісії опозицію позбавили можливості бути представленою.

3 жовтня 2019 року президент України вніс на розгляд парламенту новий склад Центральної виборчої комісії. У список входять 17 осіб, включаючи кандидатури від Опозиційної платформи - За життя Сергія Дубовика та Юрія Мірошниченка.