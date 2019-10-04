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04 жовтня 2019, пʼятниця, 11:44 374
Економіка 2019-10-04T11:46:23+03:00
Українські Новини
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові ви

"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби

Асоціація "Укртютюн" звернулася до народних депутатів з проханням під час розгляду законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відхилити поправку депутатів від "Слуги народу" О.Дубинського та О.Юрченка про введення торгівельних націнок на тютюнові вироби.

Про це йдеться у відповідному звернення асоціації.

На думку експертів, така ініціатива призведе до суттєвого обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також стане додатковим фактором для подорожчання тютюнових виробів і, сукупно з іншими факторами, додатково стимулюватиме зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Окрім того, зазначена поправка внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту та метою його прийняття, не узгоджується зі статтями Господарського кодексу та є антиконкурентною, - переконують в "Асоціації".

За підрахунками експертів, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.

"Це означатиме здорожчення сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі. З точки зору виробника виробництво сигарет в України за умови запропонованого розподілу доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим. Разом з тим зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигарил, сигар і тютюну для самокруток", - пояснюють фахівці Асоціації.

Депутатів просять під час розгляду законопроекту № 1049 у другому читанні наполягти на винесенні вказаної поправки на окреме голосування та відхилити її.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстр. № 1049 від 29.08.2019).

На засіданні профільного комітету 3 жовтня була підтримана внесена народними депутатами. О. Юрченком та О. Дубінським поправка №8 до цього законопроекту, якою встановлюються оптово-відпускні та роздрібні ціни на тютюнові вироби (торговельні націнки).

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