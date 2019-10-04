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  • В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів
04 жовтня 2019, пʼятниця, 11:12 365
Економіка 2019-10-04T12:00:02+03:00
Українські Новини
В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів

В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів

Керівник департаменту агровиробництва Групи компаній "Укрлендфармінг" розповів, як один з найбільших агрохолдингів країни вирішує питання з поліпшення і відновлення родючості українських ґрунтів і чому використання органічних добрив є не тільки корисним, але й економічно ефективним заходом для українських агровиробників.

Як розповів Владислав Тютюнник в коментарі "ДС", для ефективного землеробства в Україні важлива правильна організація території кожного конкретного господарства, з одночасним удосконаленням структури сільськогосподарських угідь в цілому, щоб досягнути раціональної структури посівних площ. Так для отримання запланованих показників врожайності на площах, що обробляє "Укрлендфармінг", активно використовується правильна сівозміна та обов'язково проводиться диференційована обробка ґрунту: відповідно до ґрунтово-кліматичних умов кожного регіону і біологічних особливостей вирощуваних культур. Також на етапі посіву принципово важливо використовувати високоякісне насіння від провідних вітчизняних і зарубіжних компаній, адже якість посівного матеріалу сильно впливає на ґрунт.

"В ході вегетативного періоду ми застосовуємо прогресивні способи посіву, догляду за посівами, механізованого збирання врожаю. Ну і, звичайно, застосовуємо інтегральний захист культур від бур'янів, хвороб і шкідників. При цьому ми робимо акцент на профілактику хвороб і шкідників, щоб не створювати для ґрунтів проблеми через внесення сильнодіючих хімікатів, - говорить Владислав Тютюнник. - В нашій Групі компаній дуже розвинений напрям тваринництва, тому ми обов'язково використовуємо органічні добрива - як побічний продукт діяльності зазначеного підрозділу. В основному органічні добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур".

Як зазначає керівник департаменту агровиробництва Групи компаній "Укрлендфармінг", такий агротехнічний прийом не тільки збільшує врожайність, але і стабілізує і покращує якісні показники ґрунту, найважливіший серед яких - це вміст гумусу. Застосування органічних добрив не тільки збагачує ґрунт поживними речовинами, а й покращує її фізико-хімічні властивості, стимулює аерацію, допомагає знизити кислотність.

Та складним питанням для українських аграріїв залишається введення в структуру посівних площ нових земель, які стали непридатними через поступове залісення. Для цього активно проводиться розкорчовування чагарників і лісистих масивів з подальшою підготовкою ґрунту під озимі культури. Як приклад ефективно проведеної роботи Тютюнник навів регіональне управління "Полісся", де такі заходи вже провели більш ніж на 2500 га, і процес освоєння лісистих земель триває.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, що належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляє земельним банком загальною площею близько 500 тис. га та окрім вирощування зернових і олійних культур, насіння, займається також тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

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