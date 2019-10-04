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  • 9.10.19 11:00 Інтернет-конференція: "Cучасна кліматизація промислових об'єктів та логістичних центрів"
04 жовтня 2019, пʼятниця, 10:53 15
Прес-центр 2019-10-04T12:00:02+03:00
Українські Новини
9.10.19 11:00 Інтернет-конференція: "Cучасна кліматизація промислових об'єктів та логістичних центрів"

9.10.19 11:00 Інтернет-конференція: "Cучасна кліматизація промислових об'єктів та логістичних центрів"

9 жовтня 2019 року, об 11:00, у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться інтернет-конференція на тему: "Cучасна кліматизація промислових об'єктів та логістичних центрів".

У заході візьмуть участь провідні експерти українського кліматичного ринку:

  • Володимир Степура, директор компанії "Ліконд", офіційного дистриб’ютора DAIKINі HOVAL в Україні
  • Олег Корнієнко, керівник відділу промислової вентиляції компанії "Ліконд".

Під час інтернет-конференції буде розглянуто актуальні аспекти кліматизаціїоб’єктів у галузі промисловості та логістики – виробничих підприємств, складів та логістичних центрів.

Експерти розкажуть, яким критеріям повинні відповідати сучасні кліматичні системи, щоб забезпечити нормальну роботу, високий та стабільний комфорт у приміщеннях, з якими типовими проблемами стикаються керівники та фахівці під час вибору, монтажу та експлуатації кліматичних систем і як їх уникнути, а також наведуть приклади ефективного оснащення промислових та логістичних об’єктів в Україні та за кордоном.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos 

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal 

Довідка.

Компанія ЛІКОНД успішно працює на кліматичному ринку України понад 18 років, постачає широкий спектр обладнання від світових лідерів з виробництва кліматичної техніки - компаній DAIKIN (Японія) и HOVAL (Ліхтенштейн): системи кондиціювання повітря, вентиляції та опалення, теплові насоси і холодильне обладнання для будівель і приміщень житлового, громадського, комерційного та промислового призначення. ЛІКОНД є офіційним дистриб’ютором DAIKINі HOVAL в Україні.
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